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Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.09.2020 11:57 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 468,9 liradan işlem görüyor. Analistler, ABD ile Çin arasında süregelen gerilim sebebiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Cuma günü, dar bant içinde sakin bir seyir izleyen gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 466,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 468,9 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.142 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.945 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında süregelen gerilim sebebiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını etkilediğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını vurguladı.

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