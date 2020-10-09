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Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2020 10:58 | Son Güncelleme

Altının onsundaki yükseliş ve içerde de dolar/TL kurundaki hızlı yükselişlerin desteklediği altının gram fiyatı, 2 ay önce görülen 488 lira zirvesine kadar tırmandı. Çeyrek altın ise 800 lira ile rekor seviyede.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altın fiyatları hem yurt içinde hem de küresel piyasalardaki yükselişini sürdürüyor. Altının ons fiyatının 1.910 dolar düzeyine gelmesi ve dolar/TL kurunun rekorlarına her gün bir yenisini eklemesiyle birlikte gram altın fiyatları 2 ay önce gördüğü 488 liralık rekor düzeylere yükseldi. Hafta başında 471 lira seviyelerindeki altının gram fiyatı bu sabah saatlerinde 488 liranın üzerine çıktı. Yaşanan son yükselişlerle birlikte gram altın bu hafta yüzde 2,7 değer kazanırken; bu ayki değer artışı ise yüzde 4'ün üzerine çıktı.

Yaşanan son yükselişlerle birlikte çeyrek altın 800 lira ile tarihi seviyeleri görürken cumhuriyet altını 3 bin 182 liraya tırmandı.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Analistler tarafından teknik olarak incelenen gram altın için 487 lira seviyesi belirleyici olmaya devam ediyor. 485 destek seviyesinin üzerinde yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 489, 491 ve 492 lira düzeyleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleri olarak açıklanıyor. Gelebilecek olası satışlarda ise 485, 482 ve 480 destek seviyeleri olarak ifade ediliyor.

SON 6 AYIN GETİRİ ŞAMPİYONU OLDU

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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