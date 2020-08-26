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Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.08.2020 11:59 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 455 liradan işlem görüyor. Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin görece azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Dün, yatay bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışın hemen üzerinde, 458,3 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 455 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 749 lira, Cumhuriyet altını da 3.059 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 1.916 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin görece azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişlerinin izleneceğini belirten analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.870 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.950 dolar seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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