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Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.08.2020 11:28 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 458,3 liradan işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.980 dolar seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşılık altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde, 462,7 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 altında 458,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını da 3.072 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.946 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin görece azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jakson Hall'de yapacağı konuşma ile ABD ikinci çeyrek büyümesinin izleneceğini belirten analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.980 dolar seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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