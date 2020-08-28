FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.08.2020 11:23 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 459,3 liradan işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.980 dolar seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 459,3 liradan işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.980 dolar seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 altında, 456,3 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 459,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 753 lira, Cumhuriyet altını da 3.075 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.948 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısındaki güvercin açıklamalarının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün ABD'de öncü dış ticaret göstergeleri ile kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.980 dolar seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında... Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında...
Bakan açıkladı! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ağustos kısa çalışma ödeneği ne zaman yatıyor?Bakan açıkladı! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ağustos kısa çalışma ödeneği ne zaman yatıyor?
Doların ateşi düşmüyor!Doların ateşi düşmüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Şeyma sevgilisini terk etti!
Şeyma sevgilisini terk etti!
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, esnaf araç bulamıyor
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, esnaf araç bulamıyor
Çalışanları ilgilendiriyor! Yıl sonuna kadar uzatılsın talebi
Çalışanları ilgilendiriyor! Yıl sonuna kadar uzatılsın talebi
Resmen açıklandı! Sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar ücretsiz...
Resmen açıklandı! Sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar ücretsiz...
Bakan duyurdu! Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 3 Eylül'de yatırılacak
Bakan duyurdu! Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 3 Eylül'de yatırılacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?
Altın fiyatları düşecek mi?
Altın fiyatları düşecek mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları temmuzda arttı
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları temmuzda arttı
Edward Moya: Altın tekrar rekor kırabilir! Uzmanlardan altın tahminleri! Altın fiyatları artar mı?
Altının tekrar rekor bölgelere çıkış yolu açık
Bakan açıkladı! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ağustos kısa çalışma ödeneği ne zaman yatıyor?
Bakan açıkladı! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ağustos kısa çalışma ödeneği ne zaman yatıyor?
Bakan Albayrak: Battık, bittik lobisi yine üzülecek
Bakan Albayrak: Battık, bittik lobisi yine üzülecek
Ekonomik güven endeksi arttı
Ekonomik güven endeksi arttı
Araç sahipleri dikkat! Benzinde 15 kuruş indirim bekleniyor
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.