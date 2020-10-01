FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.10.2020 11:02 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 469,9 liradan işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 dolar direncinin aşılması halinde 1.945 doların gündeme gelebileceğini, olası geri çekilmelerde ise 1.880 doların destek olarak izleneceğini ifade etti.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 469,9 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,9 altında 468,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 469,9 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.140 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise, şu dakikalarda dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,6 artışla 1.898 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, dolar endeksinin seyri ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının altının ons fiyatına yön vermeye devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin açıklanacağını aktaran analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 dolar direncinin aşılması halinde 1.945 doların gündeme gelebileceğini, olası geri çekilmelerde ise 1.880 doların destek olarak izleneceğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
En yüksek satış fiyatı Çeşme’de, kira Bodrum’daEn yüksek satış fiyatı Çeşme’de, kira Bodrum’da
TOKİ başvuruları 2020 Türkiye geneli ilanlar neler?TOKİ başvuruları 2020 Türkiye geneli ilanlar neler?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Bakan Albayrak açıkladı! Kısa sürede hayata geçirilecek
Bakan Albayrak açıkladı! Kısa sürede hayata geçirilecek
Elektriğe zam geldi
Elektriğe zam geldi
İkinci el araçlarda fiyatlar neden yükseliyor?
İkinci el araçlarda fiyatlar neden yükseliyor?
Altın yeni aya yükselişle başladı!
Altın yeni aya yükselişle başladı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Altın fiyatları tekrar 2 bin dolar olacak fakat...
Altın fiyatları tekrar 2 bin dolar olacak fakat...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Öğretmenlere ek ders ücreti verilmeyecek mi?
Öğretmenlere ek ders ücreti verilmeyecek mi?
İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1200 Hakim, savcı başvuru kılavuzu yayımlandı! Hakim ve savcı sınavı başvuru tarihleri ve kayıt ücreti nedir?
1200 Hakim, savcı başvuru kılavuzu yayımlandı!
İstanbul'da fiyatlar eylül'de yüzde 1,47 arttı
İstanbul'da fiyatlar eylül'de yüzde 1,47 arttı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor
Bakan Varank duyurdu: Son 6 ayın rekoru kırıldı
Kuyumcu ve vatandaşlara 'altında dolgu' uyarısı
Kuyumculara ve vatandaşlara önemli uyarı! Altında buna dikkat...
BDDK'dan sahte internet siteleriyle ilgili önemli uyarı!
BDDK'dan önemli uyarı!
En yüksek satış fiyatı Çeşme’de, kira Bodrum’da
En yüksek satış fiyatı Çeşme’de, kira Bodrum’da

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.