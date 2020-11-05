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Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.11.2020 11:06 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 520,8 liradan işlem görüyor.Analistler, dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının takip edileceğini belirtti.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Dün, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 520 liranın üzerine çıkan gram altın, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyerek günü bir önceki kapanışın hemen üzerinde 515,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 520,8 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 844 lira, Cumhuriyet altını da 3.454 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.910,4 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının takip edileceğini belirtti.

ABD'deki başkanlık seçimi sonuçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

KAYNAK:AA

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