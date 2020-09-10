Gram altın ne kadar oldu? İşte takip edilecek veriler

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 468,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 azalışla 467,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 136 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün 1.950 dolar seviyelerini test etmesinin ardından şu dakikalarda dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1.944 dolar civarında bulunuyor.

Analistler, altın fiyatlarının bol likidite ortamı, düşük faiz ve makro belirsizliklerle yükseliş isteğini koruduğunu, pozitif veriler ile güçlü doların ise söz konusu yükselişi sınırladığını kaydetti.

Kısa vadede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altın fiyatlarına yön veren temel faktör olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

