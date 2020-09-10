FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın ne kadar oldu? İşte takip edilecek veriler

Gram altın ne kadar oldu? İşte takip edilecek veriler

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2020 12:04 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 467,7 liradan işlem görüyor. Analistler, altın fiyatlarının bol likidite ortamı, düşük faiz ve makro belirsizliklerle yükseliş isteğini koruduğunu, pozitif veriler ile güçlü doların ise söz konusu yükselişi sınırladığını kaydetti.

Gram altın ne kadar oldu? İşte takip edilecek veriler

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 468,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 azalışla 467,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 136 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün 1.950 dolar seviyelerini test etmesinin ardından şu dakikalarda dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1.944 dolar civarında bulunuyor.

Analistler, altın fiyatlarının bol likidite ortamı, düşük faiz ve makro belirsizliklerle yükseliş isteğini koruduğunu, pozitif veriler ile güçlü doların ise söz konusu yükselişi sınırladığını kaydetti.

Kısa vadede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altın fiyatlarına yön veren temel faktör olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
SED yardımı başvurusu nasıl yapılır?SED yardımı başvurusu nasıl yapılır?
İşverenler çalışanlara 375 TL daha fazla ödemek zorunda! İşverenler çalışanlara 375 TL daha fazla ödemek zorunda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Altın güne nasıl başladı?
Altın güne nasıl başladı?
Dev proje hızla devam ediyor! Trafikten 55 bin araç çekilecek
Dev proje hızla devam ediyor! Trafikten 55 bin araç çekilecek
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İkinci el araç alacaklara önemli uyarı! Kilometreyi mile çevirip dolandırarak araç satıyorlar
İkinci el araç alacaklara önemli uyarı! Kilometreyi mile çevirip dolandırarak araç satıyorlar
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Ünlü bankadan altın yorumu; "2 bin doların üstüne çıkmaz"
Ünlü bankadan altın yorumu; "2 bin doların üstüne çıkmaz"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kiracılara 960 TL destek! Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Kiracılara 960 TL destek! Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Ankara-Niğde otoyolu nerelerden geçer?
Ankara-Niğde otoyolu nerelerden geçer?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşi vefat eden kadınlara özel devlet yardımı! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 550 TL destek!
Eşi vefat eden dul kadınlara özel sosyal yardım!
İŞKUR'dan ücretsiz izindekilere müjde! İki ay daha uzatıldı...
İŞKUR'dan ücretsiz izindekilere müjde!
Türk şirketinin geliştirdiği dezenfeksiyon kabinleri ihraç ediliyor
10 saniye içinde dezenfekte ediyor
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti nedir? SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? SED sorgulama ekranı!
SED yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Haziran dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Haziran dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Karadeniz'deki gaz keşfi Türkiye'yi 21 milyar dolar ithalattan kurtaracak
Karadeniz'deki gaz keşfi Türkiye'yi 21 milyar dolar ithalattan kurtaracak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.