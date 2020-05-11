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Gram altın ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.05.2020 12:12 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 389 liradan işlem görüyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.

Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 389 liradan işlem görüyor.

Cuma günü kapanışta, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 390,4 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da düşüş eğilimiyle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 389 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 639 lira, Cumhuriyet altını da 2.610 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.706 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.

Bugün veri takviminin sakin olduğunu, yeni Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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