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Gram altın ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.05.2020 10:59 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 384,7 liradan işlem görüyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.

Gram altın ne kadar oldu?

Dün, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 385,9 liradan tamamladı.

Yeni güne de düşüş eğilimiyle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 384,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2.553 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.703 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, gram altında ise 375 liranın destek konumuna geldiğini bildirdi.

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