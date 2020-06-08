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Gram altın ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.06.2020 11:26 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 369,9 liradan işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek olarak öne çıktığını belirten analistler, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi.

Gram altın ne kadar oldu?

Cuma günü, altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 366,9 liradan tamamladı.

Yeni haftaya değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 369,9 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 605 lira, Cumhuriyet altını da 2.473 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 yükselişle 1.696 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanmanın öncü makroekonomik verilerde kendini göstermeye başladığını, bunun da küresel risk iştahını artırdığını söyledi.

Öte yandan, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestoların 13. gününe girdiğini anımsatan analistler, Avrupa'nın farklı ülkelerinde de ırkçılık karşıtı protestoların düzenlendiğini aktardı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu kaydederek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosunda yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek olarak öne çıktığını belirten analistler, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi.

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