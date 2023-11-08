Gram altın ne kadar? Uzman isim 'Son tren kalkacak' dediği seviyeyi açıkladı, zirve için tarih verdi

Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde anbean takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı Memiş yaptığı açıklamada, gram altına yönelik yeni yatırım için "Son tren kalkacak" dediği seviyeyi açıkladı. İşte, İşte 7 Kasım 2023 Çarşamba günü gram ve çeyrek altın fiyatları...

Uzman isim önce borsa ve dolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

"Borsa İstanbul 7868 puandan günü tamamladı. 2.10'luk değer artışı vardı. Tepki alımları var. Bunların doğal olduğu bir haftayı geride bırakacağız. Bu hafta 8150 puana kadar yükseliş olabilir. Kalıcı olması için de doların frenlenmesi lazım. Ortadoğu'daki jeopolitik riskler satışlar ya da yükselişlere neden olabiliyor. 8200 üzerinde kapanışlar gerekiyor yükselişlerin kalıcı olabilmesi için.

Dolar TL kuru 28.43 lira seviyesinde. 28.50 lira test edildi. 28.51 hatta test edildi. Özellikle dolar kurunda hedef 29, yıl sonunda da 29.70 lira. Yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Son iki haftadır özellikle dolar TL kurunun 29 TL seviyesinde olduğunu gösteriyorlar. Kasım ayı gelince bu fiyatlama başladı. Çok karışık bir ay olacağını ifade etmiştim. Özellikle dolar tarafında 24 liranın görülmesi için bir gelişme, haber akışının olmadığını ifade ettim. Google'da 24 lirayı insanlar bana gönderdi. Bu bir manipülasyondur, teknik bir hata değildir. Fiyatlar üzerinden varlıklarınıza yön vermeyin uyarım vardı. Böyle bir şey söz konusu değil. Euro dolar paritesinde hedefimiz 1.07'di. Buralar oldukça ucuzdu. Eylül ayında bedavaydı. Elinde dolar bulunduranlar euro pozisyonu almalı uyarılarım vardı. Bu hafta 1.06'ya kadar geri çekilme olabilir. Elinde dolar olanlar yine euro, parite üzerinden euro'ya geçmek için iyi bir fırsat yakalamış olacak. Euro TL 30 lira 54 kuruş. Yükselişte. Yine 30 lira altında sarkmalar vardı. İsrail-Filistin savaşı başlayınca en ucuz euro kalmıştı. Benim de euro ile ilgilenin uyarılarım vardı. 2024 yılında 50 lira seviyesi TL bazlı görülebilir."

Ons altına yönelik dikkat çeken bir açıklamada bulunan uzman isim şu ifadeleri kullandı:

"Ons altın 1984 dolarda. Cuma günü 2000 dolara kadar yükselmişti. 1960 dolara kadar geri çekilmesi lazım bu kez alım yapabiliriz demiştim. Sınırlı kaldı geri çekilme. Dolar endeksini takip ediyor ons altın. 1980'in altında ne kadar tutunabilecek bakalım ama trend yukarıda. 2000 dolar üzerine yerleşen bir ons görürüz ve 2024 yılında 2350 dolara kadar yükselebilir. Son bir düzeltme ondan sonra altın treni kalkıyor arkadaşlar."

"SON DEMLER!"

Gram altına yönelik de konuşan uzman isim şu açıklamayı yaptı:

"Gram tarafında da bir miktar geri çekilme gördük. 2 cumadır gram altın TL fiziki tarafta 1873 lirayı test etti. Şimdi son hamlesi var. Bu kez 1880 lirayı kıracaktır ve yıl sonu beklentimiz gerçekleşecektir. Acele etmeyin uyarım vardı. 1873 liradan, 1880 liradan gram altın alınmaz uyarım vardı. Şu anda 1846-1852 lira. Haftanın ilk işlem gününde değer kaybetti. Tekrar ons altındaki baskılanmayla birlikte 1830 destek seviyelerini takip ediyor olacağım. Son demler.

"ALTIN BORCU OLANLAR BU SEVİYELERİ GÖZ ARDI ETMEMELİ!"

2024 yılıyla alakalı, 2024 yılının yarısına kadar 2500 lira öngörüm halen devam etmekte. Altın borcu olanlar bu seviyeleri göz önünde bulundurmalı.

"SON SÖZÜ HER ZAMAN GÜMÜŞ SÖYLEYECEK"

Ons gümüş 23.08 dolarda. 22.80 dolar destek seviyesi. 24 ve 26 dolar seviyesi hedef olacak. Gümüşün yüksel işi altından daha hızlı olacak. Gram gümüşte 21 lira üzerindeyiz. Burada da hedef 24 ve devamında 26 lira seviyesi. Çift rakamlı bir banda girdik gram gümüş ve ons gümüş tarafında. Son sözü her zaman gümüş söyleyecek."

GRAM VE ÇEYREK ALTINDA SON DURUM (8 KASIM 2023)

Gram altın bugün 1.803,50 liradan alınıyor ve 1.803,74 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 2.994,00 liradan alınıyor ve 3.032,00 liradan el değiştiriyor.





