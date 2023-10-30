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Gram altın ne kadar? Uzman isimden altın dahil yatırımcılara 'Kasım' uyarısı! "Kazanma ayı değil, batırma ayı!"

30.10.2023 07:07 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kasım ayı için yatırım araçlarını masaya yatırdı. Uzman isim, "Kasım ayı kazanma ayı değil, batırma ayı. Sessizce kenarda bekle!" ifadelerini kullandı. Peki bugün çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 30 Ekim 2023 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum...

Gram altın ne kadar? Uzman isimden altın dahil yatırımcılara 'Kasım' uyarısı! "Kazanma ayı değil, batırma ayı!"

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar ve altın fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabında dolara ilişkin paylaşım yapan uzman isim, Kasım ayına ilişkin beklentisine değindi. Dolar 28,2241 TL alış, 28,2570 TL satış fiyatından işlem görüyor. İşte 30 Ekim 2023 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum...

"VARLIKLARINIZA SAHİP ÇIKIN!"

Uzman isim Kasım ayına dair sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2023 için 'Piyasanın kontrolü teknik ve mantıkla değil, manipülasyonda'

Yapmanız gereken şey varlıklarınıza sahip çıkmak.

Elindekini sattırmak için her türlü manipülasyon yapmalarına hazır ol.

Kasım ayı kazanma ayı değil, batırma ayı.

Sessizce kenarda bekle.

Hayaller 24, gerçekler 28,16."

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"BİRAZ BEKLEYELİM"

Öte yandan yaptığı bir başka açıklamada Ekim ayı için altının ucuz değil bedava olduğunu vurgulayan uzman isim altın alanların çok güzel hareket yaptığını ama dinlemeyenlerin zarar ettiğini belirtti. Uzman isim gram altına yönelik şu açıklamayı yaptı:

"Gram altın TL serbest piyasalarda 1835-1840 lirada. Elimde TL var, ben bu seviyeden altın alır mıyım? Hayır, beklerdim. 1780 lirayı zikrettim. Dolar gerilemediği için hala 1840 lira seviyesinde gram altın. Gram altın normalde bugün 1780 lirada olmalıydı. Ben altın almak için beklemeye devam ediyorum. Biraz bekleyelim."

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Çeyrek altın bugün 1.987,00 liradan alınıyor ve 3.051,00 liradan satılıyor.

Gram altın bugün 1.814,48 liradan alınıyor ve 1.814,70 liradan satılıyor.

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