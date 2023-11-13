Gram altın ne kadar? Uzman isimden kritik 'altın' uyarısı: "Son demler!"

Altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada gram altına ilişkin uyardı. Uzman isim bugünü işaret etti. Öte yandan çeyrek ve gram altın fiyatı internette araştırılıyor. İşte 13 Kasım 2023 Pazartesi günü gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Uzman isim, sosyal medya hesabında gram altınının yaklaşık 40 lira geri çekilmesiyle ilgili olarak “son demler” değerlendirmesinde bulundu.

Uzman isim paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gram altın, 1.860’ın altına geriledi. Kalan yüzde 25 için 1.930 görülür umuduyla. Şu an gram tarafı 40 lira geriledi. Son demler.

Sokakta karşılaştığım herkes ‘borsaya girdim’ diyor. Hayırlısı olsun inşallah. Yatırımcı olmanın zorluklarını defalarca anlatıp duruyoruz. Nefis ile imtihan zor bir iş. ‘Hakkınızda hayırlısı olsun’ diyorum.

Kolay kazanan kolay harcar. Zor kazanan ise zor harcar. Ömür boyu harcadığın emeğin karşılığı bir kâğıt parçasıysa, o kâğıt parçasının da kıymetini bilmek gerek.

Eski dünyada bunlar önemli değildi. Yeni dünyada ise çok önemli. Dünya değişti, sen değiştin mi?”

GRAM VE ÇEYREK ALTINDA SON DURUM (13 KASIM 2023)

Gram altın bugün 1.775,47 liradan alınıyor ve 1.775,77 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 2.938,00 liradan alınıyor ve 3.029,00 liradan satılıyor.





