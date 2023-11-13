FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın ne kadar? Uzman isimden kritik 'altın' uyarısı: "Son demler!"

Gram altın ne kadar? Uzman isimden kritik 'altın' uyarısı: "Son demler!"

13.11.2023 07:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altınının yaklaşık 40 TL geri çekilmesine ilişkin "son demler" değerlendirmesinde bulundu. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 13 Kasım 2023 Pazartesi günü gram ve çeyrek altın fiyatlar

Gram altın ne kadar? Uzman isimden kritik 'altın' uyarısı: "Son demler!"

Altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada gram altına ilişkin uyardı. Uzman isim bugünü işaret etti. Öte yandan çeyrek ve gram altın fiyatı internette araştırılıyor. İşte 13 Kasım 2023 Pazartesi günü gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

İslam Memiş’ten yatırımcılara kritik açıklama! Dikkat edin dedi ve uyardı: Yükseliş devam edecek

Uzman isim, sosyal medya hesabında gram altınının yaklaşık 40 lira geri çekilmesiyle ilgili olarak “son demler” değerlendirmesinde bulundu.

Uzman isim paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gram altın, 1.860’ın altına geriledi. Kalan yüzde 25 için 1.930 görülür umuduyla. Şu an gram tarafı 40 lira geriledi. Son demler.

Sokakta karşılaştığım herkes ‘borsaya girdim’ diyor. Hayırlısı olsun inşallah. Yatırımcı olmanın zorluklarını defalarca anlatıp duruyoruz. Nefis ile imtihan zor bir iş. ‘Hakkınızda hayırlısı olsun’ diyorum.

Kolay kazanan kolay harcar. Zor kazanan ise zor harcar. Ömür boyu harcadığın emeğin karşılığı bir kâğıt parçasıysa, o kâğıt parçasının da kıymetini bilmek gerek.

Eski dünyada bunlar önemli değildi. Yeni dünyada ise çok önemli. Dünya değişti, sen değiştin mi?”

a2

GRAM VE ÇEYREK ALTINDA SON DURUM (13 KASIM 2023)

Gram altın bugün 1.775,47 liradan alınıyor ve 1.775,77 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 2.938,00 liradan alınıyor ve 3.029,00 liradan satılıyor.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emlak vergisinde son gün 30 Kasım!Emlak vergisinde son gün 30 Kasım!
İstanbul'da kira sorunu katlandı! İlçe ilçe kira haritası çıkarıldı, o ilçelerin fiyatları dudak uçuklattıİstanbul'da kira sorunu katlandı! İlçe ilçe kira haritası çıkarıldı, o ilçelerin fiyatları dudak uçuklattı
Petrol için Türkiye’ye onay çıktı: ‘2 veya 3 güne…’ diyerek duyurdularPetrol için Türkiye’ye onay çıktı: ‘2 veya 3 güne…’ diyerek duyurdular
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın altın fiyatları İslam Memiş gram altın ne kadar islam memiş son dakika
En Çok Okunan Haberler
7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail dünyaya duyurdu, 'yeşil ışık' yakıldı

7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail dünyaya duyurdu, 'yeşil ışık' yakıldı

3 çocuğunu ve eşini öldürüp kendini vurdu! Katliamdan önce o notu paylaşmış

3 çocuğunu ve eşini öldürüp kendini vurdu! Katliamdan önce o notu paylaşmış

Balotelli'nin son hali görenleri hayrete düşürdü!

Balotelli'nin son hali görenleri hayrete düşürdü!

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken uyarı! Tek tek sıraladı: Uzak durun

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken uyarı! Tek tek sıraladı: Uzak durun

Belhanda ile Bartuğ Elmaz'ın buluşması sosyal medyada gündem oldu

Belhanda ile Bartuğ Elmaz'ın buluşması sosyal medyada gündem oldu

Etna yeniden faaliyete geçti

Etna yeniden faaliyete geçti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.