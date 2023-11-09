Gram altın ne kadar? Uzman isimden kritik 'altın' ve 'borsa' uyarısı! "Nefs ile imtihan zor iş!"

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü işlem günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Twitter (X) ve Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda hem gram altına hem de borsaya değindi. Öte yandan çeyrek ve gram altın fiyatı internette araştırılıyor. İşte 9 Kasım 2023 Perşembe günü gram ve çeyrek altın fiyatları...

"1.860'IN ALTINA GERİLEDİ!"

Altın fiyatları ile ilgili uyarıda bulunan uzman isim, "Serbest piyasalarda (fiziki) geçen 1.873 lira görülmüştü. Bugün de 1.873 lira görüldü. Ama almam. Ons'u takip edeceğim." ifadelerine yer verdiği paylaşımı alıntılayıp şu açıklamayı yaptı:

1.860'ın altına geriledi. Kalan yüzde 25 için 1.930 görülür umuduyla. Gram tarafı şimdilik 40 lira geriledi. Son demler"

"HAKKINIZDA HAYIRLISI OLSUN!"

Borsaya dair de açıklamada bulunan uzman isim paylaşımına şu notu düştü:

"Sokakta karşuılaştığım herkes 'borsaya girdim' diyor. Hayırlısı olsun inşallah. Yüzlerce kez 'Yatırımcı nasıl olmalı?' deyip anlatıp duruyoruz. Nefs ile imtihan zor iş. 'Hakkınızda hayırlısı olsun.' diyorum."

GRAM VE ÇEYREK ALTINDA SON DURUM (9 KASIM 2023)

Gram altın bugün 1.785,91 liradan alınıyor ve 1.786,15 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 2.967,00 liradan alınıyor ve 3.006,00 liradan satılıyor.





