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Gram altın ne kadar? Uzman isimden rekor tazeleyen gram altın için kritik uyarı: "Aralık ayında yeni normal..."

29.11.2023 06:35 | Son Güncelleme:
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Altın, uzun zamandır enflasyona karşı akıllı bir korunma aracı olarak yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.899,74 TL alış, 1.899,92 TL satış fiyatından işlem görüyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş rekor tazeleyen gram altın için Aralık ayını işaret edip uyarıda bulundu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Kasım 2023 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum...

Gram altın ne kadar? Uzman isimden rekor tazeleyen gram altın için kritik uyarı: "Aralık ayında yeni normal..."

Eylül'de ons altın 1.850 doların altına geriledi. Kasım ayı sonunda fiyatlar 2.000 doların üzerine yükselirken gram altın fiyatı da rekor seviyelere çıktı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten gram altın uyarısı geldi. Aralık ayını işaret eden uzman isim "Ancak son bir alım fırsatı vermeden bu yeni zirveleri görmeyeceğiz." dedi. Altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 29 Kasım 2023 Çarşamba günü geçerli olan altın fiyatları...

ONS ALTIN (13)

"YIL BİTMEDEN 2.000 DOLAR SEVİYESİNİN ALTINA SARKACAK"

Uzman isim açıklamasına ons altın ile başladı. Memiş konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ons altın tarafında kısa vadeli olarak takip ettiğim bant aralığı 1.980 - 2.080 dolar aralığı. Geniş bant aralığı var. Belirsizlik oluştuğu için burada tekrar '2.000 dolar seviyesinin altına sarkacak mı?', 'Bu yükselişleri 2080 dolar seviyesine kadar devam ettirecek mi?' bu sorunun cevabını aramaya başlayacağız. Ama kişisel öngörüm tekrar yıl bitmeden 2.000 dolar seviyesinin altına sarkacak 1.980 dolar destek seviyesini takip ediyor olacağım. 1.980 dolar seviyesinden de yeni bir yoruma ihtiyaç var. Benim öngörüm, Benim beklentim; yıl sonuna kadar 2.000 dolar seviyesinin altında, 1.980 dolar seviyesine kadar düşeceği yönünde."

GRAM ALTIN (3)

"GRAM ALTIN 1.900 TL ÜZERİNE YERLEŞME ÇABASINI SÜRDÜRÜYOR!"

Gram altına da değinen uzman isim açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Gram altın TL fiyatı 1.911 - 1.917 TL aralığında. Gram altın 1.900 TL seviyesinin üzerine yerleşme çabasını sürdürüyor. Daha önceki videolarımda, daha önceki paylaşımlarıma direnç seviyesi olarak, hedef seviyesi olarak 1.920 lira seviyesinde takip edeceğimi ifade etmiştim. Aynı durum geçerli. Soru şu: "1.900 lira seviyesinin üzerinde tutunabilecek mi?" Evet, 1.900 - 2.000 lira aralığında gidip gelen bir fiyatlama göreceğiz yıl sonuna kadar. Ancak ons altın nedenle yıl sonuna kadar tekrar 1.900 lira seviyesinin altına sarkacak. Ben bugün bugünü konuşuyorum. 'Cebimde benim dolarım var. Dolar üzerinden parite yapacağım, altın alacağım.', 'Benim cebimde Türk lirası var gram altın alacağım bu seviyelerden alır mıyım?' Bu sorulardan hareketle hem ons altın hem gram altın tarafına baktığımız zaman kendime bir zaman dilimi belirlerim. Biraz beklemeyi tercih ederdim. 1.980 dolar seviyesini beklerdim. Özellikle 1.980 dolar seviyesinin karşısındaki gram altını beklemeyi tercih ederdim."

"Bu sorunun cevabı şu: Beklemeye devam et kardeşim. Ev almayacaksan, araba almayacaksan nakide ihtiyacın yoksa bulundurmaya devam et." diyen uzman isim gram altının Aralık ayında nasıl bir yol izleyebileceğini de açıkladı.

2024 YILI ÖNGÖRÜSÜNÜ DUYURDU!

Uzman isim Aralık ayına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Aralık ayı itibariyle yeni normal 1.900 - 2.000 lira seviyesi olacak. Ancak son bir alım fırsatı vermeden bu yeni zirveleri görmeyeceğiz. O yüzden elinde altın bulunduranlar 2024 yılında 2.500 - 2.700 lira seviyelerini görecek."

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın 1.900,04 TL alış, 1.900,37 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Ons altın 2.044,14 dolar alış, 2.044,42 dolar satış fiyatından el değiştiriyor.

Çeyrek altın ise bugün 3.132,00 TL alış, 3.172,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Cumhuriyet altının alış fiyatı 12.527,00 TL, satış fiyatı ise 12.635,00 TL.

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