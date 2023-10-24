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Gram altın rekor kırdı: Ekranlar ilk kez 1800 liranın üzerini gösterdi! En az 1 yıl…

24.10.2023 08:19 | Son Güncelleme:
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Altın, dolar, euro… Yurt içi piyasalarda Orta Doğu’da yaşanan savaş gerilimi ile rekorlar günü yaşanıyor. Gram altın fiyatı ekranlarda bu sabah 1804 lirayı göstererek tarihi zirvesini güncelledi. Perşembe günü duyurulacak Merkez Bankası faiz kararı öncesinde ekonomistler jeopolitik risklerin mali politikanın önüne geçtiğine vurgu yaptı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak ise yatırımcıya ‘uzun vade’ uyarısında bulundu.

Gram altın rekor kırdı: Ekranlar ilk kez 1800 liranın üzerini gösterdi! En az 1 yıl…

Jeopolitik riskler ön planda kalma devam ediyor. Orta Doğu’da yaşanan gerilim piyasalar için risk iştahını sınırlayıcı ana neden olarak karşımıza çıkıyor. Karamsar hava ile birlikte korku endeksi yaklaşık 7 ayın en yüksek seviyelerine çıktı. İsrail’in kara harekatına başlama durumu ve yaşanan gerginliğin bölgesel bir risk oluşturma olasılığı hala masada.

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Bu sabah global piyasalarda risk iştahı karışık. ABD vadelileri yüzde 0,25 civarı artı. Asya’da Hong Kong yüzde 0,7 civarı, Japonya yüzde 0,8 civarı eksi, Çin yüzde 0,4 artı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,84, Dolar Endeksi 105,4, ons altın 1.977 dolar civarında işlem görüyor.

ONS ALTIN (7)

JEOPOLİTİK RİSKLER PARA POLİTİKASI ADIMLARININ ÖNÜNE GEÇTİ

Yurt içi tarafta ise jeopolitik riskler varlıklar üzerinde etkili olan ana faktör olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Enflasyon ile yapılan mücadelede mali ve para politikasında atılan adımlar jeopolitik riskten dolayı arka planda kalıyor. Ekonomistler bu duruma ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Jeopolitik riskin azalması atılan adımların güçlü bir şekilde ön plana çıkmasını sağlayabilir” diyor.

GRAM ALTIN (62)

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Bu kapsamda haftanın en kritik olayı ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı faiz kararı olacak. 26 Ekim Perşembe toplanacak Para Politikası Kurulu’nun (PPK), kademeli faiz adımlarıyla birlikte sıkılaşma sürecine devam etmesi bekleniyor. Piyasa beklentisi 500 baz puan artışla faizlerin yüzde 30’dan yüzde 35 seviyesi çıkması yönünde oluştu.

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DOLAR VE EURODAN TARİHİ ZİRVE

Tüm bu gelişmelerle yurt içinde dolar/TL kuru ılımlı yukarı eğilimini koruyor. Bu sabah 28,08 civarında işlem görüyor ancak serbest piyasada 28,43 TL seviyesi ne kadar yükseliş yaşandı. Euro/TL kuru da 30,47 seviyesini görmesinin ardından 30,03 TL seviyesine geri çekildi. Böylece kurlarda ilk kez bu seviyeler görülmüş oldu.

DOLAR (32)

GRAM ALTIN 1800 TL’Yİ AŞARAK REKOR KIRDI

Ons altın jeopolitik risklerin artmasından sonra riskten kaçış fiyatlaması ile birlikte 1.997 dolar seviyesine kadar yükseldi. Kar satışları ile birlikte 1.977 dolar seviyelerine çekildi. Ons tarafında yaşanan bu artışa dolar kurundaki yüksek fiyatlar da eklenince altının gram fiyatı tarihi zirvesini güncelledi. Gram altın fiyatı şu sıralar 1.784 TL seviyesinde bulunsa da bu sabah 1804 TL’yi aşarak rekorunu bir üst seviyeye taşıdı. Çeyrek altın fiyatı 3.101 TL, Cumhuriyet altını 12.627 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.805 TL’den değerlendi.

GRAM ALTIN (5)

YATIRIMCIYA ‘UZUN VADE’ TAVSİYESİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, son dönemde piyasalarda yaşanan dalgalanmaların yatırımcıları tedirgin ettiğini ve istikrarlı bir yatırım seçeneği arayışına soktuğunu vurguladı. Bu bağlamda hem altının hem de borsanın uzun vadeli yatırımlar için uygun seçenekler olduğunu söyleyen uzman isim, yatırımcının panik yapmaması gerektiğini ve en az 1 yıl sabırlı olmalarını tavsiye etti.

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Altın dolar

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