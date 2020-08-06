Gram altın rekor kırmaya devam ediyor! Altın fiyatları ne olacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin desteklediği altın fiyatlarında rekor üstüne rekor kırılıyor.

Gram altın, 478 lira ile rekor kırarken aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 785 lira, Cumhuriyet altını 3.195 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarındaki artış sene başından bu yana yüzde 35'i aştı.

Diğer yandan gümüş fiyatları günlük yüzde 4,48 artışla 2013 yılından bu yana ilk kez 28 doları aştı.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Altının bu kadar değer kazanmasında güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. Aynı zamanda doların değer kaybetmesi de altının yükselişinde rol oynayan bir etmen.

Enflasyon ve paranın bollaşmasının etkilerinden kaçmak isteyen yatırımcılar değerli madenlere yöneliyor.

Altın pandemi öncesi son zirvesini 6 Eylül 2011'de 1920 dolar ile görmüştü.

