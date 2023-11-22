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Gram altın rekor tazeledi! Uzman isim "2. kez 1.900 TL'yi test etti" deyip uyardı: "Hedef..."

22.11.2023 07:02 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ons altın fiyatı, geçtiğimiz gün 1.994 dolara kadar yükselirken, gram altın fiyatı da ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihi rekor seviyesini yeniledi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Gram altın 2. kez 1.900 TL'yi test etti" deyip yeni hedefi açıkladı. Peki bugün ons, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 22 Kasım 2023 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum...

Gram altın rekor tazeledi! Uzman isim "2. kez 1.900 TL'yi test etti" deyip uyardı: "Hedef..."

Altın fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Merkez Bankası faiz kararı ise yarın (23 Kasım 2023 Perşembe) saat 14.00’te açıklanacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e yükseltmişti. Kasım ayına yönelik PPK toplantısından çıkacak kararın dolar ve altın fiyatlarına nasıl yön vereceği şimdiden merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabı üzerinden gram altına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte 22 Kasım 2023 Çarşamba günü geçerli olan altın fiyatları ve anlık takip ekranı...

UZMAN İSİM UYARDI: "HEDEF 1.920 TL!"

Uzman isim, sosyal medya hesabında gram altına yönelik yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gram altın 2. kez 1.900 lirayı test ett. Hedef 1920 lira."

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Uzman isim daha önce yaptığı açıklamada "Önümüzdeki haftalarda artık 1.900 - 2.000 lira aralığına yerleşen bir gram altın karşımızda olacak. Artık 1.800'lü rakamları telaffuz etmeyeceğiz. Ona göre hazırlığınızı yapın." ifadelerini kullanmıştı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın bugün 1.848,18 liradan alınıyor ve 1.848,52 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 3.057,00 liradan alınıp 3.100,00 liradan el değiştiriyor.

Ons altın ise bugün 1.995,98 dolardan alınıyor, 1.996,31 dolardan satılıyor.

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