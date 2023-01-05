Gram ALTIN rekora doymuyor! 5 Ocak 2023 gram, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar?

Altın ile ilgili son dakika gelişmeleri, haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gram altın, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın şahin duruşunu yumuşatacağına ilişkin söylentilerin dolaşması ile resesyon uyarıları sebebiyle yükselişini sürdürüyor. İşte 5 Ocak 2022 Perşembe gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (5 OCAK 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 5 Ocak 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.117,88 TL'den yapan gram altın bugün 1.118,60 TL alış, 1.118,80 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,427,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.350,00 liradan alınıyor, 7.430,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.728.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.660,00 liradan alınıyor, 3.729,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.864,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 5 Ocak itibariyle 1.836,00 liradan alınıyor, 1.864,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 5 Ocak 7.349,00 TL alış, 7,429,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

GRAM ALTIN REKORA DOYMUYOR

ABD Merkez Bankası'nın şahin duruşunu yumuşatacağına dair spekülasyonların ardından son günlerde büyük ekonomiler için daha yoğun şekilde seslendirilen resesyon uyarıları ve Çin’de önlemlerin hafifletilmesiyle yaşanan şiddetli virüs dalgası da altına güvenli liman talebini artırıyor.

Bu hafta ücret baskılarının hafiflediğine dair Amerika Birleşik Devletleri istihdam verileri takip edilecek.

Sıkı işgücü piyasası enflasyonu güdüleyen önemli bir güç haline gelirken Fed’in on yıllardır en agresif sıkılaştırma döngüsünü gerçekleştirmesine neden olmuştu.

