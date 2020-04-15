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Gram altın rekora doymuyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2020 09:44 | Son Güncelleme

Altın fiyatları, dün altının yedi yıldan uzun bir süredir olan en yüksek seviyesine çıkmasından sonra güne 378 liradan başladı.

Gram altın rekora doymuyor

Tarihihn en yüksek seviyelerindeki hareketini sürdüren altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başladı.

Dolar kuru ve ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 620 lira, Cumhuriyet altını da 2.515 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün Kasım 2012'den bu yana kaydettiği en yüksek seviye olan 1.726,6 doları görmesinin ardından şu dakikalarda 1.723,64 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde hız kaybetmesine karşın piyasalarda temkinli havanın varlığını sürdürdüğünü, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde cari denge verisi takip edilecekken yurt dışında piyasaların gözü ABD'deki aylık bazda gerçekleşen sanayi üretim verisinde olacak. Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.700-1.740 dolar, gram altında ise 360-380 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.

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