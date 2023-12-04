Gram Altın: sigorta şirketleri deprem sonrası revaçta

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Mayıs ayında 700 baz puandan başlayarak düşüş eğilimini sürdürmüş ve perşembe günü itibarıyla 332,8 baz puanla 19 Mart 2021'den bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirmiştir. Kredi risk priminin düşük seviyelerde kapanması, genellikle ülkenin dış kredi riskinin azaldığı veya yatırımcıların ülke riskine daha az endişe duyduğu anlamına gelebilir. Bu durum, yatırımcıların Türkiye'nin finansal sağlığına daha fazla güvendiği veya ülkenin kredi riskinin azaldığı şeklinde yorumlanabilir.

Kredi Derecelendirme Kuruluşları İyimser: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's (S&P), Fitch Ratings ve Moody's, Türkiye'nin kredi notlarına ve görünümlerine ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu, Türkiye'nin finansal durumunun iyileştiği ve yatırımcı güveninin arttığı şeklinde yorumlanabilir.

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Grafik TradingView’den

Altın grafik 1924 TL seviyesinde yüzde 1.88 artışta devam etmektedir. TKE osilatörü iyi bir kulvarda devam etmektedir. Al sinyalinin süpertrendden alındığını fark ediyoruz.1865 TL desteği ve 1929 TL direncinin bu hafta süregeleceğini de öngörmekteyiz.

29 Kasım’da denenen 1910 direncinin kırıldığını ve 3 güçlü mum silsilesi ile yukarı noktalara gidildiğini anlamaktayız. Regresyon kanalı üst mavi kanalda fazla dolgun olsa da ve muhtemel bir satış baskısı oluşabilir. Buna rağmen bölgesel çatışmalar, İsrail’in orantısız güç kullanımı ve İsrail zumüne ve zalimlere iyilerin suskun kalması gibi çok boyutlu makro değişkenler sonucu altın yükselişine muhtemelen devam edecektir.

2000 TL sonrası psikolojik direnç olduğundan süpertrend sat sinyali verebilir. Bu sebeple genel piyasalar ve Akıllı Konsept Osilatörü yakından takip edilebilir.

Sonuç olarak, Türkiye'de sigorta endeksi yılbaşından bu yana en yüksek kazancı elde etti ve bu durum deprem sonrası sağlam olmayan binaların ve bugünü kurtaralım anlayışıyla sigortanın önemine işaret etmektedir.

Diğer konu olarak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da Türkiye'nin kredi notlarına olumlu değerlendirmelerde bulundu. Bu ise deprem olmaması durumunda sonraki 2 sene iyi geçebileceğini belirtmektedir. Son olarak, İsrail terörü sonrası boykotlar ülkemizin yerli ve milli şirketlerinin piyasa değerini ve dolayısıyla özümüzü koruyan borsa hisselerinin değerini artıracaktır.







