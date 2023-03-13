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Gram altın tahmini için 3 analist rakam verdi: 3 ay süre var: 1.250 – 1.500 TL arasında yol alacak… (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)

13.03.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canlı altın fiyatları yatırımcıların radarında. Cuma günü ABD’den gelen veriler ile yükselişe geçen gram altın fiyatı bu sabah da yukarı yönlü hamlesine devam etti. Alış-satış grafiği hareketli bir seyir izlerken Kapalıçarşı’da en çok çeyrek altın, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ile ‘düşecek mi, yükselecek mi?’ sorusu merak ediliyor. Piyasa uzmanları İslam Memiş ve Mehmet Ali Yıldırımtürk ile Ahmet Deniz Yağbasan bu sorunun cevabını rakam vererek yanıtladı...

Gram altın tahmini için 3 analist rakam verdi: 3 ay süre var: 1.250 – 1.500 TL arasında yol alacak… (Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?)

Cuma günü ABD istihdam verilerinin açıklanması ile yüzde 2,5’e yakın değer kazanan altın fiyatları haftanın ilk gününde de yükselmeye devam ediyor. Ons altın fiyatının 1.886 dolara yükselmesinden destek alan gram altın fiyatları 1.100 liranın altından hızlıca toparlanarak bu sabah 1.151 TL’yi gördü.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları ise 13 Mart Pazartesi günü, 1.835,72 lira alış ve 1.876,13 lira satış fiyatı üzerinden fiyatlanıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI KAÇ TL?

  • ALIŞ: 7.677,00
  • SATIŞ: 7.793,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • ALIŞ: 1.055,30
  • SATIŞ: 1.124,80

ALTIN

ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANACAK

Piyasalar bu hafta çok kritik gelişmeleri radara aldı. 2008 finansal krizinden bu yana yaşanan en büyük banka iflasının etkilerinin sürdüğü bir ortamda yatırımcılar, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklanacak ve bu veriler Fed’in enflasyonu kontrol altına alma çabalarına ilişkin endişeler nedeniyle zaten baskı altında olan piyasalar için önemli bir test olacak.

Bilindiği üzere Fed Başkanı Powell, gelecek verilerin neredeyse bir yıllık sıkılaştırmanın ardından ekonominin sıcaklığını koruduğunu göstermesi halinde merkez bankasının, faizleri beklenenden daha yüksek bir oranda artırabileceğini söyledi ancak yaklaşan Mart toplantısı hakkında henüz bir karar alınmadığını da sözlerine ekledi.

Ekonomistler ülkede aylık enflasyonun bir önceki ay yüzde 0,5 artmasının ardından Şubat ayında yüzde 0,4 artarak yıllık bazda yüzde 6 yükselmesini bekliyor.

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3 UZMANDAN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Yatırımcılar altın fiyatları için gelişmeleri yakından takip ederken 3 uzman isimden yeni tahmin ve yorumlar peş peşe geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ve Mehmet Ali Yıldırımtürk ile Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan gram altın için rakam verdiler.

İSLAM MEMİŞ: HAZİRAN SONRASI YENİ REKOR GELEBİLİR

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında haziran ayından sonra rekorların geleceğini söyleyerek, “Orta ve uzun vadede altının ons fiyatı 2.000-2.250 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir. Altının ons fiyatı, değerinin altında kalmaya devam ediyor ve toparlanma hızlı olabilir Haziran sonrası altın fiyatlarında rekorlar gelmeye devam eder. Gram altın, Haziran sonrasında 1.450-1.500 liraya kadar yükselebilir. Her sıkışma, her baskılanma daha büyük atakların habercisi. Gram altın, ons gibi değerinin altında. Elinde olan beklemeli, almak isteyen de acele etmeli. Bu seviyeler satış değil, alış seviyeleri” diye konuştu.

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YILDIRIMTÜRK: 1.250 TL SEVİYESİNİN GEÇİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise, gram altın fiyatlarında dolar/TL’den ziyade ons altın fiyatlarının daha belirleyici olduğuna dikkat çekerek, “Fed 'den gelen faiz mesajları piyasada fiyatlanıyor. İç piyasada ise seçim sürecine odaklı bir seyir var. Dolar/TL’de görece stabil bir seyir olduğunu söyleyebiliriz bu da gram altın fiyatlarında ons altın hareketlerinin ön plana çıkmasına neden oluyor. Vatandaşın dövizden ziyade altına daha çok itibar ettiğini görüyoruz. Gram altın fiyatlarında önümüzdeki günlerde 1.250 TL seviyesinin geçileceğini düşünüyorum” yorumunda bulundu.

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YAĞBASAN: YILIN İKİNCİ YARISI İTİBARIYLA…

ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, 14 Mart’ta açıklanacak ABD TÜFE verilerinin de dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:
“Şubatta TÜFE, yüzde 5,9 bekleniyor. Ancak son gelen veriler gösteriyor ki, TÜFE, beklentiyi bir miktar aşabilir. Böyle bir senaryo da altın fiyatları için kısa vadede iyi olmaz. Daha orta-uzun vadeli bakacak olursak; yılın ikinci yarısından itibaren altın fiyatlarının 2000 dolara doğru yönelebileceğini görebiliriz. Ons altında 2000 dolar senaryosu destek bulursa, gram altında da 1250-1300 TL bandına doğru bir hareketlilik, yılın ikinci yarısı itibarıyla bizi bekliyor olabilir.”


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