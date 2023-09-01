Gram altın ve doları olanlar dikkat! Uzman isim, "Uygun zemin oluştu" diyerek uyardı

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde merak konusu oldu. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamayla elinde dolar ve gram altın tutanlara seslenerek rakam verdi. Uzman isim, "Uygun zemin oluştu" ifadesini kullandı. Altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 1 Eylül 2023 Cuma günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...

"GRAM ALTIN / TL'DE YÖN YUKARI!"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar için yeni rakam verdi. Uzman isim döviz kuruna ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Elinde dolar bulunduran arkadaşlarımızı sık sık uyarmaya gayret gösterdim. Elinde dolar varsa pariteye giriş yapmak için uygun bir zemin oluştu.

Şu an euro / dolar paritesi 1.0932 seviyesinde. 2 puanlık bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Buradaki dengelenme çabasını gözlenmeye sürdüreceğim ama 1.10 seviyesinin altı benim için 'düşük' olmaya devam edecek."

Gram altına da değinen uzman isim, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Gram altını ekranlarda 1667 lira olarak görüyorsunuz. Yüzde 1 olarak görüyorsunuz. Serbest piyasaya odaklanmak zorundayız. Gram altın fiyatı 1700-1710 lira aralığında şu an itibariyle, bugün biraz toparlandı. Ons altından destek gördü gram altın / TL fiyatı. Beklentim pozitif yönde devam ediyor.

Merkez Bankası'nın agresif faiz artırımından sonra kısa vadeli bir çekilme oldu. O videolarımda ifade ettim 1700 lira altındaki gram altın seviyesi kalıcı değil diye. Elinde TL bulunduran, döviz bulunduran, altın yatırımı yapmak isteyenlere buraların bir fırsat olduğunu ifade etmiştim. Gram altın / TL'de yön yukarı arkadaşlar."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (1 EYLÜL 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 1 Eylül 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.663,97 TL üzerinden yapan gram altın 1.664,90 liradan alınıyor, 1.665,19 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.094,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.945,00 liradan alınıyor, 11.102,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.568.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.489,00 liradan alınıyor, 5.572,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.784,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 1 Eylül itibarıyla 2.736,00 liradan alınıyor, 2.785,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 1 Eylül günü 10.813.65 TL alış, 11.028,18 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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