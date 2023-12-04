Gram altın ve hisse fonları yatırımcısını güldürdü: 11 ayda yüzde 75’e yakın kâr! ‘Tarihi zirvelerin görüleceği dönem…’

En yüksek getiriler yabancı teknoloji hisse senedi fonlarında oluştu. Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu ve Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu yatırımcısına yüzde 100’ün üzerinde getiri sağladı.

GRAM ALTINDAN YÜZDE 73,5’LİK KÂR

Hisse senedinin yanında gram altın yatırımcısı da 2023’ü memnun kapatacak. Sene başında 1160 liradan satılan gram altın yılın son ayında 1980 liraya dayandı. Bu dönemde ABD doları yüzde 54,31, ons altın yüzde 11,29 oranında yükseldi. Yükseliş gram altına yaradı. 11 ayda altının gram fiyatı yüzde 73,54 oranında değer kazandı. Böylece geleneksel yatırım enstrümanlarından uzaklaşmayan ve enflasyonist ortamda altına yönelen yatırımcılar pişman olmadı.

“ZİRVELERİN GÖRÜLDÜĞÜ YENİ DÖNEM BİZİ BEKLİYOR”

Konuya ilişkin Kanal D Ana Haber’e değerlendirmede bulunan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Bunun en önemli sebebi bu yılın ilk yarısında yapay zeka kaynaklı olumlu gelişmelerin teknoloji hisselerinde güçlü yükselişler yarattığını biliyoruz. Gram altın tarafında özellikle 2024 ikinci yarısı itibariyle güçlü yükselişlerin olacağı, tarihi zirvelerin görüleceği bir dönem bizi bekliyor olacak” ifadelerini kullandı.







