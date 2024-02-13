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  4. Gram altın ve ons altında 16.30 bekleyişi! “Dubai’den 700 dolar ucuza alıp, gelip Türkiye’de 3 bin dolar karla satıyorlar” diyerek anlattılar: 3000 değil 2.942 TL…

Gram altın ve ons altında 16.30 bekleyişi! “Dubai’den 700 dolar ucuza alıp, gelip Türkiye’de 3 bin dolar karla satıyorlar” diyerek anlattılar: 3000 değil 2.942 TL…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
13.02.2024 07:38 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları için kritik gün geldi. ABD Ocak ayı enflasyon verisi bugün saat 16.30’da açıklanacak. Veri öncesi ise hem ons altın hem de gram altın fiyatları sakin bir güne uyandı. Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Burak Yakın ise altın gram fiyatı tahminini açıkladı. Yakın ayrıca, “Dubai’den 700 dolar ucuza alıp, gelip Türkiye’de 3 bin dolar karla satıyorlar” diyerek altın ihracatındaki kota sorununa dikkat çekti.

Gram altın ve ons altında 16.30 bekleyişi! “Dubai’den 700 dolar ucuza alıp, gelip Türkiye’de 3 bin dolar karla satıyorlar” diyerek anlattılar: 3000 değil 2.942 TL…

ABD’de gelen güçlü makro veriler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim beklentilerinin yeniden şekillenmesine neden oluyor. Hatırlanacağı üzerine sene başında Fed üyelerinin projeksiyonlarında 2024 yılı için toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi beklenirken piyasalar 2024 yılı içinde 6-7 faiz indirimi fiyatlıyordu. Açıklanan ve beklentilerden yüksek gelen öncü makro veriler ve katılık gösteren istihdam verilerinin ardından yatırımcılar türev piyasalarda bu sene için dört, en fazla beş faiz indirimi fiyatlamaya geçiş yapmış durumda.

DOLAR (1)

PİYASALARDA GÖZLER ABD'NİN OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARINDA

Piyasalarda bu hafta gözlerin çevrildiği ilk veri, bugün 16.30’da açıklanacak olan ABD Ocak ayı enflasyon rakamı. TÜFE verisi için medyan beklenti yüzde 3,4’ten yüzde 2,9’a ciddi bir gerilemeye işaret ediyor. Buna karşın çekirdek enflasyonun yüzde 3,9’dan yüzde 3,7’ye sınırlı gerilemesi bekleniyor. Manşet enflasyon beklentileri karşılarsa 3 yıl sonra yüzde 3 seviyesinin altına inmiş olacak.

DOLAR (36)

FİYATLAR İÇİN KRİTİK VERİ

Fed, son toplantısında enflasyonda kalıcı geri çekilmeyi görmek istediğini belirtmişti. Ekonomistler bugün açıklanacak verinin fiyatlamalar için önemli olduğunu vurguluyor. Yapı Kredi ekonomistleri değerlendirmelerinde, “Beklenti ve beklenti altı gelebilecek veri risk iştahını destekleyebilir. Beklenti üstünde gelebilecek veri ise enflasyonda katılık endişelerini gündeme taşırken Fed’in yapmayı planladığı faiz indirimlerinin ötelenmesine neden olabilir” yorumunu yapıyorlar.

ONS ALTIN (7)

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Bu ortamda kıymetli madenler baskı altında kalmaya devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesi ve ABD makro verilerin güçlü gelmesi ile Dolar Endeksi’nin artması ons altın fiyatlarında baskı unsuru oluşturuyor. Bu sabah 2.017 dolar seviyesindeki ons altın için verinin açıklanacağı saate kadar yatay bir hareket sergilemesi bekleniyor.

ONS ALTIN (5)

Yurt içine bakıldığında ise Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 2029 liradan değerleniyor. Çeyrek altın fiyatı 3.522 TL, Cumhuriyet altını 14.229 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 2029 lira seviyelerinde bulunuyor.

ONS ALTIN (17)

FİRMALAR DIŞARIYA YATIRIMA BAŞLADI

Tüm bunların yanında yurt içinde altın ile ilgili bir başka sorun gündemde. Altın ithalatına getirilen kotanın ardından kilogramda oluşan ortalama 3 bin dolarlık fark, bir yandan arzı olumsuz etkilerken diğer yandan yerli firmaları rekabet için yurt dışında üretim arayışına itti. Sektörün rekabet şartlarını kaldıramadığına dikkat çeken Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Burak Yakın, “İhracatçılarımız başka ülkelerde fabrika yatırımı yapmak üzere hazırlık yapmaya başladı” diye konuştu.

ONS ALTIN (18)

“ALTIN TİCARETİNİ KOTA DURDURAMAZ”

“Bizim rakiplerimiz altının kilogramı için 65 bin dolar öderken biz 68 bin dolar ödeyerek almak zorunda kalıyoruz. Buna iç piyasa da dâhil” ifadelerini kullanan Yakın, “Bu da kaçakçılığın önünü açıyor. Sektörü zor duruma sokup, fırsatçıların buradan para kazanmasına izin veremeyiz. Ankara’ya gidiyoruz, sağ olsunlar sayın bakanlarımız konuyla çok ilgileniyorlar. Ancak neticede bürokrat arkadaşların bir düzenlemeyi bakanlarımıza onaya götürmeden önce bizimle konuşması ülkemiz açısından çok faydalı olacaktır. Altın ticaretini tarih boyunca kimse durduramadı ki kota durdursun” dedi.

KUYUMCU (22)

“BAVULUNA ALTINI KOYAN SOLUĞU TÜRKİYE’DE ALIYOR”

Ekonomi Gazetesi’ndeki açıklamalarında sınırlardan altın aktığını vurgulayan Yakın, “Arabasına, bavuluna altını koyan, eşinin boynuna zincirleri, beline altın kemerleri takan soluğu Türkiye’de alıyor. Böyle bir para yok! Dünya fiyatlarından Dubai’den 700 dolar ucuza alıp, gelip Türkiye’de 3 bin dolar karla satıyorlar. Farkları en çok tetikleyen de bankaların verdiği faiz. Bu faizlerle altına talep olması normal. Altın güvenilir liman olduğu için insanlar da altına yöneliyor. İhracat için bize gelen altın yastık altına gitmiyor. Gitseydi zaten ya bu ülke çok zengin olurdu ya da bu kadar ithalat yapamazdı” şeklinde konuştu.

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GRAM ALTIN İÇİN TAHMİN

Birçok piyasa uzmanı gram altının yıl sonunda 3000 TL olmasını beklerken Yakın’ın altın tahminindeki küsürat dikkati çekti. Dolar kurunun sene sonunda 40-45 TL arasında kalacağını ön gördüklerini belirten Yakın, gramın ise 2 bin 750 ila 2 bin 942 TL arası bir yerde olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Onsun sürekli değerlendiğini aktaran Yakın, onsun bir gün 5 bin dolar olmasını beklediklerini kaydetti.

ALTIN


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