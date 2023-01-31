FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın yatırımcıları hazır olun! Yarın 21.30’da açıklanacak: İslam Memiş ‘O aya kadar vaktiniz var’ diyerek uyardı

Gram altın yatırımcıları hazır olun! Yarın 21.30’da açıklanacak: İslam Memiş ‘O aya kadar vaktiniz var’ diyerek uyardı

31.01.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı öncesinde düşüşe geçti. Tüm gözler Fed Başkanı Powell’ın yarın saat 21.30’da yapacağı konuşmaya çevrildi. Fed faiz kararı sonrasında altın fiyatları ne olur? Düşecek mi, yükselecek mi? Sorusu yatırımcılar tarafından merak edilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten gram altın fiyatları tahmini geldi. Uzman isim Haziran ayına dikkat çekerek yeni rekor için de rakam paylaştı.

Gram altın yatırımcıları hazır olun! Yarın 21.30’da açıklanacak: İslam Memiş ‘O aya kadar vaktiniz var’ diyerek uyardı

ABD Merkez Bankası Fed’in 2 gün sürecek faiz kararını vereceği toplantıları bugün başlıyor. Altın ve para piyasaları üzerinde önemli etkiye sahip Fed'in, yükselen enflasyonu kontrol etmek için oranları agresif bir şekilde artırdığı 2022 yılının ardından, Çarşamba günkü iki günlük politika toplantısının sonunda faizi 25 baz puan artırmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın TSİ 21.30 sularında yapacağı basın toplantısı, faiz artırım döngüsünün sona ermeye yaklaşıp yaklaşmayacağı ve faizlerin daha ne kadar yüksek kalabileceğine dair işaretler açısından incelenecek.

iStock-1089184406

GRAM ALTIN FİYATLARINDA GERİLEME

Ons altın yeni günde aşağı yönlü seyrini devam ettiriyor. ABD dolarının bugün başlayacak Fed toplantısı öncesinde gücünü koruması altın fiyatına 1919 dolar desteğini test ettiriyor. Dün 1933 dolar/ons desteğinin üzerinde tutunamayan ons altın bu sabah 1917,45 dolar seviyesini gördü. Gram altın fiyatları da rekor sonrası düşüşe geçti. Altının gramı bu sabah 1.157 liradan satışa sunuluyor.

Analistler altın fiyatını 1905 dolar seviyesine kadar gerileme potansiyeli olduğunu ifade ediyorlar.

iStock-527087039

"Piyasa dar bir aralık içinde hareket ederek Fed'i bekliyor. Altın piyasası hali hazırda 25 baz puanlık bir artırımı fiyatlıyor. Eğer Fedr güvercin ifadeler ortaya koyan ise bu altın için pozitif olur" değerlendirmesini yapan analistler, Çin ekonomisinin toparlanmakta olduğu ortamda Çin'in fiziki altın talebinin iyileşeceği beklentilerinin da altında bir yukarı harekete destek vereceğini öngörüyorlar.

iStock-1125988763

"FİYATLAR DÜŞECEK"

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararları sonrasında altın fiyatlarının düşeceğini dile getirerek, 25 baz puanlık faiz artırımına gidileceğini vurguladı. Faiz artırımının ons açısından kısa vadeli bir toparlanma süreci başlatacağını belirten İslam Memiş, Önümüzdeki 2-3 haftalık süreç içerisinde 10 seviyesinin 1850 dolar seviyelerine gerileyeceğini aktardı. Tahmininin bu yönde olduğunu altını çizen Memiş, gram altının 1182 TL seviyesinden 1140 TL ile 1120 TL seviyesine gerileyebileceğini duyurdu.

iStock-1411917404

HAZİRAN'DAN SONRA YENİ REKOR

Bu sürecin Kısa vadeli bir geri çekilme olduğunun altını çizen Memiş, orta ve uzun vadede Altın fiyatlarının mart ayı gibi yükselişe devam edeceğini belirtti. Memiş, gram altının orta vadede 1280, 1350, 1450 ve 1500 TL rakamlarının üst seviyelerinde görülebileceğini vurguladı. İslam Memiş, Haziran ayından sonra hem dolar kurunda hem de ons fiyatında yapılan destekler ile yeni rekorların görülebileceğinin altını çizdi.

"YATIRIMCILAR YENİ FIRSATLAR YAKALAYABİLİR"

Altın değerlendirmelerine devam eden İslam Memiş, “Kısa vadede öngördüğümüz geri çekilmeler altın almayı ihmal etmiş altın almamış ya da eline yeni nakit geçmiş olan yatırımcısına da bir fırsat vereceğini tahmin ediyorum. Ancak elinde altın bulunan yatırımcısının da acele etmemesini önümüzdeki aylarda tekrar bu yükselişlerin devam edeceği bilgisini paylaşabiliriz” diye konuştu.

ALTIN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz elinizden gidebilir! Tapuda bunu yapan yandıEviniz elinizden gidebilir! Tapuda bunu yapan yandı
Benzin ve motorin için dikkat çeken veri! Yüzde 11 arttı...Benzin ve motorin için dikkat çeken veri! Yüzde 11 arttı...
Elektrik ve doğal gaz faturalarına bir indirim daha! Elektrik ve doğal gaz faturalarına bir indirim daha!
Anahtar Kelimeler:
Altın

En Çok Okunan Haberler

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Külotlu çoraplı pozuna Yalı Çapkını yıldızı kayıtsız kalamadı

Külotlu çoraplı pozuna Yalı Çapkını yıldızı kayıtsız kalamadı

EYT'de adım adım sona yaklaşılıyor! Kritik tarih açıklandı: 2 Şubat...

EYT'de adım adım sona yaklaşılıyor! Kritik tarih açıklandı: 2 Şubat...

Benzin ve motorin için dikkat çeken veri! Yüzde 11 arttı...

Benzin ve motorin için dikkat çeken veri! Yüzde 11 arttı...

EYT resmen Meclis'te! İşte tüm detaylar...

EYT resmen Meclis'te! İşte tüm detaylar...

EYT tamam! İntibak ve erken emeklilik için çalışma

EYT tamam! İntibak ve erken emeklilik için çalışma

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.