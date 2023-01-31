Gram altın yatırımcıları hazır olun! Yarın 21.30’da açıklanacak: İslam Memiş ‘O aya kadar vaktiniz var’ diyerek uyardı

ABD Merkez Bankası Fed’in 2 gün sürecek faiz kararını vereceği toplantıları bugün başlıyor. Altın ve para piyasaları üzerinde önemli etkiye sahip Fed'in, yükselen enflasyonu kontrol etmek için oranları agresif bir şekilde artırdığı 2022 yılının ardından, Çarşamba günkü iki günlük politika toplantısının sonunda faizi 25 baz puan artırmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın TSİ 21.30 sularında yapacağı basın toplantısı, faiz artırım döngüsünün sona ermeye yaklaşıp yaklaşmayacağı ve faizlerin daha ne kadar yüksek kalabileceğine dair işaretler açısından incelenecek.

GRAM ALTIN FİYATLARINDA GERİLEME

Ons altın yeni günde aşağı yönlü seyrini devam ettiriyor. ABD dolarının bugün başlayacak Fed toplantısı öncesinde gücünü koruması altın fiyatına 1919 dolar desteğini test ettiriyor. Dün 1933 dolar/ons desteğinin üzerinde tutunamayan ons altın bu sabah 1917,45 dolar seviyesini gördü. Gram altın fiyatları da rekor sonrası düşüşe geçti. Altının gramı bu sabah 1.157 liradan satışa sunuluyor.

Analistler altın fiyatını 1905 dolar seviyesine kadar gerileme potansiyeli olduğunu ifade ediyorlar.

"Piyasa dar bir aralık içinde hareket ederek Fed'i bekliyor. Altın piyasası hali hazırda 25 baz puanlık bir artırımı fiyatlıyor. Eğer Fedr güvercin ifadeler ortaya koyan ise bu altın için pozitif olur" değerlendirmesini yapan analistler, Çin ekonomisinin toparlanmakta olduğu ortamda Çin'in fiziki altın talebinin iyileşeceği beklentilerinin da altında bir yukarı harekete destek vereceğini öngörüyorlar.

"FİYATLAR DÜŞECEK"

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararları sonrasında altın fiyatlarının düşeceğini dile getirerek, 25 baz puanlık faiz artırımına gidileceğini vurguladı. Faiz artırımının ons açısından kısa vadeli bir toparlanma süreci başlatacağını belirten İslam Memiş, Önümüzdeki 2-3 haftalık süreç içerisinde 10 seviyesinin 1850 dolar seviyelerine gerileyeceğini aktardı. Tahmininin bu yönde olduğunu altını çizen Memiş, gram altının 1182 TL seviyesinden 1140 TL ile 1120 TL seviyesine gerileyebileceğini duyurdu.

HAZİRAN'DAN SONRA YENİ REKOR

Bu sürecin Kısa vadeli bir geri çekilme olduğunun altını çizen Memiş, orta ve uzun vadede Altın fiyatlarının mart ayı gibi yükselişe devam edeceğini belirtti. Memiş, gram altının orta vadede 1280, 1350, 1450 ve 1500 TL rakamlarının üst seviyelerinde görülebileceğini vurguladı. İslam Memiş, Haziran ayından sonra hem dolar kurunda hem de ons fiyatında yapılan destekler ile yeni rekorların görülebileceğinin altını çizdi.

"YATIRIMCILAR YENİ FIRSATLAR YAKALAYABİLİR"

Altın değerlendirmelerine devam eden İslam Memiş, “Kısa vadede öngördüğümüz geri çekilmeler altın almayı ihmal etmiş altın almamış ya da eline yeni nakit geçmiş olan yatırımcısına da bir fırsat vereceğini tahmin ediyorum. Ancak elinde altın bulunan yatırımcısının da acele etmemesini önümüzdeki aylarda tekrar bu yükselişlerin devam edeceği bilgisini paylaşabiliriz” diye konuştu.



