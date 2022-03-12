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Gram altın yatırımı yapacaklar dikkat! İslam Memiş o rakamı açıkladı ve uyardı: 2020 gibi…

12.03.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan enflasyonist kaygılar ve savaşın oluşturduğu endişe ile piyasalarda oldukça hareketli ve zirvelerin görüldüğü bir hafta geride kaldı. Şimdi ise altın ve dolar fiyatı üzerinde önemli etkiye sahip olacak kritik Fed ve TCMB faiz kararının izleneceği haftaya giriliyor. Bu gelişmelerle “Gram altın ve dolar fiyatı düşecek mi yükselecek mi?” sorusunu araştıran vatandaşlar için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni alım fırsatlarının geleceğini belirtti ve uyarıda bulundu...

Gram altın yatırımı yapacaklar dikkat! İslam Memiş o rakamı açıkladı ve uyardı: 2020 gibi…

Altın ve dolar fiyatı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. Bu haftanın performansına bakıldığında Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi ve artan enflasyonist kaygılarla piyasalarda oynaklığın arttığı görüldü. Ons altın fiyatı 2078 dolar seviyesinin üzerine çıkmasının ardından 1,5 yılın zirvesinden geri döndü. Gram altın 2022 yılının rekorunu kırarken, dolar/TL kuru da Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nin duyurulduğu 21 Aralık tarihinden bu yana ilk kez 15 liraya bu kadar yaklaştı. Bu gelişmelerle altının gram satış fiyatı yüzde 4,87, dolar/TL yüzde 3,25, euro/TL yüzde 3,79 değer kazandı.

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TÜM YATIRIM ARAÇLARI BİRBİRİYLE YARIŞACAK

Piyasalardaki son durumu TGRT Haber’de yorumlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, açıklamalarında belirsizlik vurgusu yaparak, yatırım araçlarının beraber yarıştığı bir durum olduğunu vurguladı. Piyasalardaki tüm yatırım araçlarının yukarı yönlü hareket etmesini değerlendiren Memiş, bunun nedenlerini şöyle açıkladı:

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“2021'de 2022 yılı için tüm yatırım araçlarının birlikte hareket edeceği ve yarışacağı bir yıl olacağını söylemiştik. Manipülasyon piyasası oluştuğundan yatırım araçlarının beraber yarıştığı bir durum meydana geldi. Bu da yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Dolar yükseliyor, dış borsalarda satışlar var, pariteler diplerde, altın yükseliyor. Ciddi bir belirsizlik var.”

ALTINDAKİ YÜKSELİŞTE ‘2020’ DETAYI

Son haftalarda başta altın, gümüş, bakır, nikel, platin gibi değerli metallerde agresif yükselişler olduğuna dikkat çeken Memiş, “Yeni rekorlar gelebilir. Yükselişler bana 2020 yılında Covid-19 süreci dönemlerini hatırlatıyor. O zaman ons altın 2 bin 70 dolar seviyesine gelmişti, herkes 3 bin dolar seviyesine geleceğini düşünürken 1678 dolar seviyesine düşmüştü. Yeni zirveler konuşuluyor. Yeni zirveler için yükselişlerin kademeli yükselişlerin haftalık bazda kalıcı olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Memiş, yıl içinde gram altın fiyatlarını 1450 TL, ons altın fiyatlarının ise 2 bin 150 dolar seviyesinde olacağı tahmininin halen geçerli olduğunu belirtti.

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YATIRIMCILARA UYARI

Yatırımcılara sakin olmalarını ve varlıklarını satmamalarını öneren Memiş, yeni alım fırsatlarının geleceğini belirterek, “Puslu havanın dağılmasını beklemek gerekiyor. Arkasından Amerikan Merkez Bankası faiz kararına ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarına bakmak gerekiyor. Gram altın fiyatının 900 TL altına sarkması güçlü bir ihtimal. Şahsen alım için beklemenin daha sağlıklı bir karar olacağını düşünüyorum. Ons altında da 2 bin dolar altına sarkmalar olacak. Bir şey sürekli yükselmez. Birkaç hafta sabırla bekleyiniz. Yüksek fiyatlardan alanlar düşük fiyatlardan da almak isteyecektir” dedi.

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GELECEK HAFTA FED VE TCMB’NİN FAİZ KARARI İZLENECEK

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Batı ülkelerinin sert yaptırımları küresel ekonomik belirsizlikleri artırırken, piyasaların gözü FED faiz kararına çevrildi. FED faiz kararı 16 Mart saat 22.00’de açıklanacak. Ukrayna savaşıyla birlikte ekonomide belirsizlikler artarken Fed Başkanı Powell'dan martta faiz artışı olacağı mesajı geldi.
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını 17 Mart Perşembe günü açıklayacak. Ekonomistler politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

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