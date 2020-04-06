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Gram altın yeni haftaya rekorla başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2020 09:35 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız hafta 349 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, yeni haftaya yeni bir rekorla başladı.

Gram altın yeni haftaya rekorla başladı

Küresel piyasalarda son haftalarda 1600 dolar civarında dengelenen altının ons fiyatlarına rağmen yurt içinde dolar/TL kurundaki artış ve altına olan taleple birleşince altın fiyatlarında rekor geldi.

Geçtiğimiz hafta 349 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı yeni haftanın ilk gününde 354 lliranın üzerine çıktı ve rekor tazeledi.

Güne 351 liradan başlayan altının gramı, piyasaların açılmaya başlamasıyla 354 lirayı geçti.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlerin rağmen virüs salgınına ilişkin endişelerle düşmeye devam ediyor.

Piyasalarda bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi bulunurken Çin borsası ise tatil.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.570 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.


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