FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın yeniden yükselişe geçti: Çarşamba ve Cuma’ya dikkat! ‘Senaryoya sadık kalınırsa altın fiyatları…’

Gram altın yeniden yükselişe geçti: Çarşamba ve Cuma’ya dikkat! ‘Senaryoya sadık kalınırsa altın fiyatları…’

06.03.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni haftanın ilk gününde yatırımcılar Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu? sorularına yanıt arıyor. Bu haftaki İki kritik gelişmeye odaklanan piyasalarda ons altın fiyatı 2 ayın dibinden toparlanırken, gram altın fiyatları da yeniden yükselişe geçti. En çok merak edilen ise, “Bu fiyattan altın alınır mı, altın yıl sonu ne kadar olacak” olurken uzman isimler konuya tek tek açıklık getirdi. İşte son dakika gelişmeleriyle canlı altın fiyatları...

Gram altın yeniden yükselişe geçti: Çarşamba ve Cuma’ya dikkat! ‘Senaryoya sadık kalınırsa altın fiyatları…’

Altın fiyatları 2023 kazançlarını geri vermesinin ardından toparlanmaya başladı. Bu hafta ise piyasaları kritik iki gelişme bekliyor. Cuma günü açıklanacak olan ABD Şubat ayı istihdam raporu iş gücü piyasasının gücüne daha fazla ışık tutacak. Bunun yanısıra yatırımcılar, faiz oranlarının gelecekteki seyrine ilişkin yeni bilgiler için ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü Kongre'de vereceği ifadeyi izleyecek. Piyasanın Cuma gününe kadar dalgalı bir seyir izleyebileceğini söyleyen analistler, bu gelişmeleri takip eden bir risk rallisinin dolara zarar vererek altını yükseltebileceğinin altını çiziyorlar.

iStock-802143856

ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYELER BELLİ OLDU

Tüm bu gelişmeleri bekleyen altın fiyatları ise yeni haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Önceki hafta Dolar endeksi gördüğü 105 seviyesinden tekrar 104 seviyesine doğru geriledi ve yukarı ivmenin yerini yatay ve sakin bir seyir aldı. Bu durum 1805 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın fiyatında yukarı tepkiye neden oldu. Ons altın fiyatı bugün 1860 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirde bulunan uzmanlar, yükselişin 1870 seviyelerinin daha yukarısına devam etmesini beklemediklerini dile getirirken, bu seviyelere çıkış olması durumunda ise tekrar aşağı yönlü bir düzeltme gelebileceğini ifade ediyor. Altın fiyatlarında şimdilik, “1805 seviyeleri alım için, 1870 seviyeleri satım için uygun görünüyor” diyorlar.

AW811362_03

GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz haftalarda 1,185 TL’ye kadar yükselerek tüm zamanların zirvesine oturan altının gram fiyatı ons altındaki düşüşü takip ederken 2 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Yeni haftaya başlarken yurt içinde gram altın fiyatları 1,127 liraya kadar yükseldi. Çeyrek altın 1842 TL, Cumhuriyet altını 7728 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1108 TL’den değerleniyor.

iStock-902411460

DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

OANDA’nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya, “Fed Başkanı Powell şahin senaryoya sadık kalırsa ve Ocak ayına yönelik büyük bir aşağı yönlü revizyon ve Şubat ayında güçlü bir istihdam artışı görmezsek, altın bu haftaki rallisinin uçup gittiğini görebilir. Powell, zirvenin yerleşmeye yakın olduğu konusunda iyimserlik sağlarsa, altın fırlayabilir” dedi.

iStock-1152208046

ANZ Bank stratejistlerine göre ise altının kısa vadede Fed’in sıkılaştırması etrafında değişen piyasa beklentilerini takip etmesi muhtemel. “Altın piyasası, Fed’in para politikası etrafındaki piyasa beklentilerine karşı kırılgan olmaya devam ediyor” diyen ANZ analistleri, “Yapışkan enflasyonlu ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler, daha fazla faiz artırımı riskini artırıyor. Bunun kısa vadede ters bir rüzgâr olması muhtemel. Yine de, altın fiyatı için bir arka rüzgâr olan dolarda sınırlı bir artış öngörüyoruz. Daha yüksek nihai oranlarla bile, doların 2023’ün 2. yarısında zayıflaması muhtemel” yorumunu yapıyor.

ALTIN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
A101'de 9 Mart indirim yağmuru! Duyan A101'e koşacak! Peynir 32 TL salça 18 TL'den satılacakA101'de 9 Mart indirim yağmuru! Duyan A101'e koşacak! Peynir 32 TL salça 18 TL'den satılacak
'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep
Gidiş var dönüş yok! İstanbul’da böylesi hiç görülmemiştiGidiş var dönüş yok! İstanbul’da böylesi hiç görülmemişti
Anahtar Kelimeler:
Altın

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Yılman açıkladı

Meral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Yılman açıkladı

Attığı tweet'i neden sildiğini anlattı! 'Meral Akşener aradı...'

Attığı tweet'i neden sildiğini anlattı! 'Meral Akşener aradı...'

'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep

'Deprem riski' bulunmayan iller arasında gösteriliyor! Yoğun talep

Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka...

Sıfır otomobile 1 ayda yüzde 8 zam! Sebebi bilinenden çok başka...

A101'de 9 Mart indirim yağmuru! Duyan A101'e koşacak! Peynir 32 TL salça 18 TL'den satılacak

A101'de 9 Mart indirim yağmuru! Duyan A101'e koşacak! Peynir 32 TL salça 18 TL'den satılacak

Hiç vakit kaybetmiyoruz! Doğanşehir’de de kazmayı vurduk!

Hiç vakit kaybetmiyoruz! Doğanşehir’de de kazmayı vurduk!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.