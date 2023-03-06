Gram altın yeniden yükselişe geçti: Çarşamba ve Cuma’ya dikkat! ‘Senaryoya sadık kalınırsa altın fiyatları…’

Altın fiyatları 2023 kazançlarını geri vermesinin ardından toparlanmaya başladı. Bu hafta ise piyasaları kritik iki gelişme bekliyor. Cuma günü açıklanacak olan ABD Şubat ayı istihdam raporu iş gücü piyasasının gücüne daha fazla ışık tutacak. Bunun yanısıra yatırımcılar, faiz oranlarının gelecekteki seyrine ilişkin yeni bilgiler için ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü Kongre'de vereceği ifadeyi izleyecek. Piyasanın Cuma gününe kadar dalgalı bir seyir izleyebileceğini söyleyen analistler, bu gelişmeleri takip eden bir risk rallisinin dolara zarar vererek altını yükseltebileceğinin altını çiziyorlar.

ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYELER BELLİ OLDU

Tüm bu gelişmeleri bekleyen altın fiyatları ise yeni haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Önceki hafta Dolar endeksi gördüğü 105 seviyesinden tekrar 104 seviyesine doğru geriledi ve yukarı ivmenin yerini yatay ve sakin bir seyir aldı. Bu durum 1805 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın fiyatında yukarı tepkiye neden oldu. Ons altın fiyatı bugün 1860 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirde bulunan uzmanlar, yükselişin 1870 seviyelerinin daha yukarısına devam etmesini beklemediklerini dile getirirken, bu seviyelere çıkış olması durumunda ise tekrar aşağı yönlü bir düzeltme gelebileceğini ifade ediyor. Altın fiyatlarında şimdilik, “1805 seviyeleri alım için, 1870 seviyeleri satım için uygun görünüyor” diyorlar.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz haftalarda 1,185 TL’ye kadar yükselerek tüm zamanların zirvesine oturan altının gram fiyatı ons altındaki düşüşü takip ederken 2 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Yeni haftaya başlarken yurt içinde gram altın fiyatları 1,127 liraya kadar yükseldi. Çeyrek altın 1842 TL, Cumhuriyet altını 7728 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1108 TL’den değerleniyor.

DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

OANDA’nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya, “Fed Başkanı Powell şahin senaryoya sadık kalırsa ve Ocak ayına yönelik büyük bir aşağı yönlü revizyon ve Şubat ayında güçlü bir istihdam artışı görmezsek, altın bu haftaki rallisinin uçup gittiğini görebilir. Powell, zirvenin yerleşmeye yakın olduğu konusunda iyimserlik sağlarsa, altın fırlayabilir” dedi.

ANZ Bank stratejistlerine göre ise altının kısa vadede Fed’in sıkılaştırması etrafında değişen piyasa beklentilerini takip etmesi muhtemel. “Altın piyasası, Fed’in para politikası etrafındaki piyasa beklentilerine karşı kırılgan olmaya devam ediyor” diyen ANZ analistleri, “Yapışkan enflasyonlu ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler, daha fazla faiz artırımı riskini artırıyor. Bunun kısa vadede ters bir rüzgâr olması muhtemel. Yine de, altın fiyatı için bir arka rüzgâr olan dolarda sınırlı bir artış öngörüyoruz. Daha yüksek nihai oranlarla bile, doların 2023’ün 2. yarısında zayıflaması muhtemel” yorumunu yapıyor.



