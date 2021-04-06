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Gram altın yükselir mi? Altın ne zaman yükselir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2021 09:59 | Son Güncelleme

Ons altın fiyatı geçtiğimiz hafta yukarı yönlü bir hareket gösterirken, dolar kurundaki rahatlama altın fiyatlarına olumlu şekilde yansıdı. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde yaşanan hareketliliğin azalması ise altındaki baskıyı azaltıyor. Doların küresel piyasalarda güç kaybetmesi altın fiyatlarında rahatlamaya sebep oluyor. Yatırımcılar ise altın fiyatları hakkında yorumları merak ediyor.

Gram altın yükselir mi? Altın ne zaman yükselir?

Avrupa ülkelerinde kutlanan Paskalya bayramının etkisiyle uzmanlar, altın fiyatlarının seyrinin durgun olacağını belirtiyor. Paskalya bayramından sonra ise yükselişe geçeceği tahmin ediliyor. Asya piyasalarında ise yukarı yönlü bir hareketlilik başladı. Peki gram altın fiyatları yükselir mi?

GRAM ALTIN YÜKSELİR Mİ?

  • “Dolar’ın küresel piyasalarda güç kaybederek Dolar Endeksi’nin 93 seviyesi altına gerilemesi ons altın üzerindeki baskıyı hafifletti. Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizleri düne göre geri çekilse de %1.69 yakınlarında seyrederek hala güçlü seviyelerde bulunuyor ve ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. ABD’de aşılama çalışmalarının başarılı seyri ve gelen verilerin toparlanmaya işaret etmesi de ons altın üzerindeki baskıyı artırırken Avrupa’da vaka sayılarının hızla yükselişi bu baskıyı hafifletiyor.”

  • “Cuma günü ABD’den güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında ABD on yıllık tahvil faizindeki yükseliş görece sınırlı kalsa da faizlerdeki yukarı yönlü riskler devam ediyor ki Fed’den 2022 yılında bir faiz artırımı beklentilere girmiş durumda. Bu da değerli maden üzerinde baskı unsuru olarak duruyor. Ancak, baskının şu aşamada sınırlı kaldığını izliyoruz.”

  • “Gram altın, spot altın fiyatlarındaki düşüş ve Dolar TL kurundaki yükselişin etkisinde 454 TL seviyelerinde dengelendi. Altın gram cinsi, günü 0.49% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 461.00 ve 470.00’de, destek seviyeleri ise 452.00 ve 443.00’de bulunmaktadır.”

  • “Ons altında kısa vadeli düşüş trendinin çizgisine denk gelen 1730$ direncini izlemeye devam ediyoruz. Ons altının 1730$ direncini aşması durumunda yükselişini 1750$ seviyesine doğru hızlandırması beklenebilecekken, 1730$ direncinin aşılamaması durumunda ise kısa vadede 1700$ – 1730$ seviyeleri arasında bir hareket beklenebilir.”

  • “Gram altın fiyatı, geçtiğimiz hafta gördüğü en yüksek seviyesi olan 456.55 seviyesini bugün test etti. Direnci aşamayan fiyat, hafif satıcılı seyrediyor. Son 5 gündür 456.55/446.05 bandına sıkışan fiyat için bandın yukarı yönlü kırılması halinde 460.55 seviyesi ilk direnç konumunda bulunuyor. Bant aşağı yönlü kırıldığı takdirde ise 440.60 seviyesi destek olarak izlenebilir.”

    • Yatırım tavsiyesi değildir.

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