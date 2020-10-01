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Gram altın yükseliyor mu? Altın fiyatları ne kadar? Uzmanlara göre altın fiyatları ne olacak? İşte serbest piyasada altın!

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.10.2020 19:33 | Son Güncelleme

Vatandaşlar tarafından altın fiyatları ile ilgili hareketlilik yakından takip ediliyor. Özellikle uzmanların gram altın yükseliyor mu sorusuna verecekleri yanıt araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Uzmanlara göre altın fiyatları ne olacak? İşte serbest piyasada altın fiyatları!

Gram altın yükseliyor mu? Altın fiyatları ne kadar? Uzmanlara göre altın fiyatları ne olacak? İşte serbest piyasada altın!

Son dönemde altın fiyatları ile ilgili hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar gram altın yükseliyor mu sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu doğrultuda uzman altın yorumları da yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları yükseliyor mu? Altın fiyatları düşecek mi? Gram altın ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın bugün yeni güne yükseliş ile başladıktan sonra 10.50 civarındaki önceki kapanışın %0.4 üstüne çıktı ve 469,9 TL seviyesinde seyretti. Dün ise ons altın ve dolar kurundaki düşüşle paralel olarak gram altın da değer kaybetti ve günü bir önceki kapanışın %1,9 altında yani 468,1 TL’den kapattı. Gram altın gün içerisinde 469,9 TL seviyelerinden, çeyrek altın 770 TL seviyelerinden, Cumhuriyet altını da 3.140 TL seviyelerinden işlem gördü. Ons altında da dünkü kapanışa göre artış görüldü. Peki, bundan sonra altın fiyatları yükselecek mi? Yoksa altın düşecek mi? İşte detaylar...

UZMANLARA GÖRE ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Vatandaşlar tarafından altın yükseliyor mu konusunda analistler tarafından yapılan altın yorum ve değerlendirmeleri de merak ediliyor. Analistler; dolar endeksi seyri ve jeopolitik gelişmelere ek olarak koronavirüs aşısı ve ABD teşvik paketine dair haber akışının ons altın fiyatı üzerinde etkili olacağını belirtiyor. Yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetinin yanı sıra yurt dışında da Euro Bölgesi’ndeki işsizlik, ABD’deki imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile kişisel tüketim harcamaları başta olacak şekilde yoğun veri gündeminin takip edileceğine işaret ediyor.

Altın yükselecek mi noktasında ise analistler; teknik olarak ons altın fiyatında 1.900 dolar direncinin aşılması durumunda 1.945 doların gündeme gelebileceğini söylüyor. Olası geri çekilme durumunda da 1.880 doların destek şeklinde izlenebileceği analistler tarafından ifade ediliyor.

SERBEST PİYASADA ALTIN

Vatandaşlar arasında sorulan altın düşüyor mu sorusunun yanı sıra serbest piyasada altın fiyatları da araştırılıyor. 24 ayar külçe altın gram satış fiyatı serbest piyasada 474,70 TL oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 474,50 TL’den alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gram) 474,70 TL’den, 3.127 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.148 TL’den, 433 TL’den alınan 22 Ayar Bilezik (Gram) 437 TL’den, 3.056 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 3.076 TL’den, 1.528 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.538 TL’den ve 764 TL’den alınan Çeyrek Ziynet ise 769 TL’den satıldı.

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