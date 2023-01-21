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Gram altına yeni rekor getirecek o rakam! Piyasa analistleri tek tek açıkladı: 1 Şubat saat 21.30'a dikkat...

21.01.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ons altın 2 bin dolara doğru hareketlerini hızlandırırken, yurt içinde ise gram altın fiyatları 1.171 TL'yi görerek zirveye yükseldi. Yatırımcılar canlı altın fiyatları takibine devam ederken piyasa analistleri tarafından altın gram fiyatı için yeni rekor getirebilecek yeni bir rakam dile getirildi. Altın alacaklar dikkat! İşte son dakika gelişmeleri ile gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...

Gram altına yeni rekor getirecek o rakam! Piyasa analistleri tek tek açıkladı: 1 Şubat saat 21.30'a dikkat...

Altın ve dolar/TL kuru 2023 yılında da hareketli bir grafik çiziyor. Aralık ayı içinde kademeli olarak 18,60’dan 18,70’li seviyelere çıkan dolar/TL kuru, yıl başından bu yana 18,78 yakınında dar bantta seyretti. Ancak fiyat bu hafta 18,85’e yükseldi. Euro/TL ise bu hafta 20,40 seviyesini aşmasının ardından 20,33’ten işlem gördü. TCMB’nin politika faizini yüzde 9 oranında sabit tuttuğu haftada dolar/TL kurunun sınırlı pozitif ve ons altının 1.936 doları görmesiyle, gram altın fiyatları tarihi zirvesini güncelledi. Altın gram fiyatı 1.171 liraya kadar yükseldi. Çeyrek altın 1.959 TL, Cumhuriyet altını ise 7.795 TL'yi gördü.

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DOLARDAKİ DÜŞÜŞ ALTINA DESTEK VERDİ

Dolar endeksi Eylül’de 20 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 10'un üzerinde düşerken, devam eden bu zayıflığın yıla yüzde 5 ralli ile başlayan altın fiyatlarına daha fazla destek sağlaması bekleniyor. Piyasa analistleri yaşanacak olası bir resesyon durumunda dolarının daha da zayıflamasını beklediklerini dile getiriyor.
Circle Squared Alternative Investments’ın CEO’su Jeffrey Sica, “Güvenliğe kaçış var. Altın fiyatı, piyasalar düşerken daha iyi görünüyor,” yorumunu yapıyor. Ayrıca analist, ABD dolarının zayıfladığını ve altında ralli görmemizin nedenlerinden birinin de bu olduğunu belirtiyor. Analiste göre, ralli buradan sonra daha da hızlanacak.

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ALTIN FİYATLARI İÇİN REKOR TAHMİN

Bu kapsamda teknik analist Avi Gilburt ise altın fiyatları için rekor bir tahminde bulundu. Analist ons altın için yaptığı tahminde fiyatların 2.428 dolara yükselmesini beklediğini açıkladı.

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IG Market stratejisti Yeap Jun Rong da, "Altının bu yıl 2.000 doları görmesi mümkün. Ancak bunun için ABD Merkez Bankası Fed’in mevcut piyasa faiz artırımı beklentilerini doğrulamak için şahin tonda bir düşüş görmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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PİYASALARIN TAKİBİNDE FED FAİZ KARARI VAR

Bu arada gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. ABD Merkez Bankası (FED) 2023 takvimine göre, FED ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapacak. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı saat 21.30 sularında açıklama yapması bekleniyor.

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FED YÖNETİCİSİ WALLER’DAN FAİZ MESAJI

Fed Guvernörü Christopher Waller New York’taki bir etkinlikte yaptığı konuşmada 1 Şubat’ta gerçekleşecek toplantıda faiz artış hızını azaltabileceklerini söyledi. Ancak enflasyonda zafer ilan etmek için erken olduğunu belirten Walker “Verilere bakıldığında biraz türbülans yaşayacağız. Bu nedenle gelecek toplantıda 25 baz puanlık artıştan yanayım. Hedefimize ulaşmak için daha gidecek yolumuz var. Parasal sıkılaşmanın devam etmesini destekliyorum” değerlendirmesini yaptı. Waller ekonomide yumuşak inişin mümkün olduğunu da ifade etti.

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"FED'İN SABIRLI OLMASI GEREKİYOR"

Kansas City Fed Başkanı Esther George ise Bloomberg’e verdiği mülakatta hizmet sektörüne işaret ederek fiyat baskılarının azalıp almadığını görmek için Fed’in ‘sabırlı’ olması gerektiğini belirtti. Bu ay sonunda görevinden ayrılmaya hazırlanan George “Enflasyon hala hedefimizin oldukça üzerinde seyrediyor. Benim takip ettiğim alan hizmet sektörü ve oradaki enflasyonist baskıların devam edip etmediği. Doğru yolda olduğumuzu anlamak ve yüzde 2’lik hedefimize ulaşmak için sabırlı olmalıyız.” şeklinde konuştu.

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