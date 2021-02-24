Gram altında 417 TL tahmini: 24 Şubat 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

Altın fiyatları son durumu... Gram altının fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını paylaşmasıyla yükselişe geçmişti. ABD Hazine ve Maliye Bakanı Yellen pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin başarılı olup olamayacağına ilişkin "Benim için başarı, salgın öncesi işsizlik seviyelerine geri dönebilmemiz ve özellikle hizmet sektöründe işini kaybedenlerin yeniden istihdamını görebilmemizdir." ifadelerini kullanarak teşvik paketinde ısrarlı olduğunu tekrar bildirdi. Uzmanların önceki açıklamalarında altın fiyatlarının teşvik paketleri ile yükselebileceği öngörülüyordu. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir, yükseliş rallisi başlıyor" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği "çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi" sorusu oldu. Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 24 Şubat 2021 Çarşamba anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

Gram altında ilk direnç 417 TL : Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? 3 farklı uzmandan altın tahmini! BİR GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altının fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını paylaşmasıyla yükselişe geçmişti fakat yükseliş grafiği çok uzun sürmedi. Altın fiyatları hızlı düşüşün ardından yeni haftaya da 400 liranın üstünde başladı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 412,53 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0,06 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 24 Şubat 2021 Çarşamba gram altın ne kadar? GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 412,30 TL GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 412,23 TL Analistten çarpıcı 2021 yorumu: "Ons altın 2075 doları görebilir..." 6 farklı uzmandan altın tahmin yorumları! BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Altın fiyatları bu haftaya yatay seyirde başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.808,56 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 692,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne -0.14 hareketle başladı. Peki 24 Şubat 2021 Çarşamba çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu? ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 691,00 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 673,00 TL Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi. Altın 2 bin doların üstüne çıkabilir: Uzman tarih verdi, 2021'de altın ne zaman yükselecek? 5 uzmandan altın tahmini! BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altınının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.766,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 0.01 artışla başladı. 24 Şubat 2021 Çarşamba bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar? CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI:2.766,00 TL CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.683,00 TL Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.808,56 lira seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.