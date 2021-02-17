Altın 2 bin doların üstüne çıkabilir: Uzman tarih verdi, 2021'de altın ne zaman yükselecek? 5 uzmandan altın tahmini!

Altın ne zaman yükselecek sorusu altındaki sert düşüşten sonra gündem oldu. St. Louis Fed Başkanı James Bullard’ın salı günü yaptığı açıklamada, "Bu yıl enflasyonda yükseliş bekliyorum" demesinin ardından ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizleri salı günü yüzde 8’e yakın yükselerek 1,32’e ulaştıktan sonra çarşamba günü 1,29 seviyesine kadar geriledi. Küresel altın fiyatlarındaki sert düşüşe rağmen, ABD Hazine tahvili faizlerinin yükselişi ve dolar/TL fiyatlarındaki hareketlenme karşısında gram altında ons altın kadar sert düşüş olmadı. Küresel ekonominin toparlanmaya başlanmasıyla birlikte ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum altın fiyatları için büyük risk oluşturuyor. 2021'de altın kadar olacak merak edilirken uzmanlardan altında yükseliş yorumları gelmeye devam ediyor. Peki 2021'de altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları yükselir mi? Analist yorumları haberimizde.
Canlı yayında altın yatırımcılarına kritik uyarılarda Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem , "Altında geriye dönüş başladı. Kasım ayında 541 liralık gram altın fiyatından sonra geriye doğru bir dönüş başlamıştı. Dün 403 liraya kadar gram altın geriledi. Ama uzmanlar orta uzun vadede tekrar yükselebileceğini söylüyorlar. Altında diğer yatırım araçlarında olduğu gibi bir analiz yapmak zor. Hızlı iniş çıkışlar oluyor. O yüzden dikkatli olmak lazım altın yatırımı yaparken." dedi. Erdem açıklamasında şunları da söyledi;
Kasımda 541 TL olan gram altın yüzde 25 geriledi.
Yılbaşından bu yana altında yüzde 11.2 oranında düşüş oldu.
Kasımda 2075 dolar olan ons altın yüzde 13.2 geriledi.
Yılbaşından bu yana ons altın düşüşü yüzde 5.5 oldu.
Gram altın son 7 ayın gerilerinde takip ederken geçtiğimiz Kasım ayında 540 TL olmuş ve tarihi bir rekora imza atmıştı. Bu seviyelerden gram altın alarak yatırım yapan yatırımcılar gram altın ne zaman yükselecek araştırırken uzmanlar, altın fiyatlarının dolardaki sert düşüşten etkilendiğini açıklıyor.
Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk 17 Şubat 2021 tarihli güncel altın grafiğinde ons altındaki baskının devam ettiğini belirterek, "Dün 1790'dan tepki gelebilir fakat yükselişler satış fırsatıdır demiştik. Bu gerçekleşti. Şimdi 1780 izleyelim. Bunun altında 1760" dedi. İşte Baştürk'ün 17 Şubat 2021 tarihli ons altın grafiği...
Altındaki sert düşüşe ilişkin açıklamayı İHA'ya değerlendiren Kuyum Esnafı İlhami Yazıcı, altın yatırımcılarına 2021 ortalarında ons altının tekrar 2 bin dolar üzerine çıkabileceğini belirterek müjdeyi verdi. Yazıcı açıklamasında; ‘’Altında sert bir düşüş oldu fakat bu düşüş dolar kurunun düşmesinden dolayı oldu. Altının onsunda ciddi bir düşüş olmadı, ons altın 1750 - 1850 dolar arasında değişkenlik gösteriyor. Biz yatırımcılara dövizlerini bozdurarak altın almalarının daha karlı olacağını söylüyoruz. Küresel piyasalarda paralar değer kaybeder fakat altın her zaman güvenli bir yatırımdır. 300 sene öncede 500 sene önce de altın değerliydi, bugün de altın değerini koruyor. Biz altın yatırımcılarına bu dönemde panik yapmamalarını öneriyoruz, altın uzun vade bir yatırım aracıdır ve uzun vadede kazandıracaktır. Altının ons fiyatının 2021 ortalarında 2 bin doların üzerine yükselmesini bekliyoruz’’ dedi.
Yatırımcılar altın ne zaman yükselecek, altın düşmeye devam edecek mi sorusuna cevap ararken Stratejist Tunç Şatıroğlu güncel altın yorumuna ilişkin yaptığı açıklamada, gram altın için 446 TL vurgusu yaptı. Satıroğlu açıklamasında altın fiyatlarının yükselebileceği müjdesini paylaştı; "Ons altındaki düşüş dolar kurundaki artışla karşılandı ve 404'te durdu. Aşağıda 364 desteği bulunuyor. Ancak teşvik çıkması durumunda öncelikle 428 ve kırılacak olursa sonrasında 446 bölgesine doğru yükseliş olmasını beklerim." dedi.
İşte Şatıroğlu'nun 17 Şubat 2021 tarihli güncel gram altın grafiği...
Geçtiğimiz salı günü sert bir düşüş gerçekleştiren altın fiyatları ABD Hazine tahvil faizlerinin enflasyon beklentilerinin son bir yıldaki en yüksek seviyeye ulaşmasından etkilendi. Bu süreçte gram altın dolar/TL'deki hareketlenmeden etkilenerek, yükselişin küresel altın fiyatlarındaki düşüşü dengelemesiyle hafif bir gerileme kaydetti.
Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ Hürriyet'e yaptığı değerlendirmede, 2020 Ağustos ayından bu yana düşüş trendinde olan ons altının direnç noktasını 1837 dolar, destek noktası olarak da 1765 dolar olduğunu vurguladı. Karadağ, gram altın yatırımcılarının bu süreçte Dolar/TL ve ons altındaki değişimlerin takip edilmesini önerdi.
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