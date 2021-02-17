Altın 2 bin doların üstüne çıkabilir: Uzman tarih verdi, 2021'de altın ne zaman yükselecek? 5 uzmandan altın tahmini!

Altın ne zaman yükselecek sorusu altındaki sert düşüşten sonra gündem oldu. St. Louis Fed Başkanı James Bullard’ın salı günü yaptığı açıklamada, "Bu yıl enflasyonda yükseliş bekliyorum" demesinin ardından ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizleri salı günü yüzde 8’e yakın yükselerek 1,32’e ulaştıktan sonra çarşamba günü 1,29 seviyesine kadar geriledi. Küresel altın fiyatlarındaki sert düşüşe rağmen, ABD Hazine tahvili faizlerinin yükselişi ve dolar/TL fiyatlarındaki hareketlenme karşısında gram altında ons altın kadar sert düşüş olmadı. Küresel ekonominin toparlanmaya başlanmasıyla birlikte ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum altın fiyatları için büyük risk oluşturuyor. 2021'de altın kadar olacak merak edilirken uzmanlardan altında yükseliş yorumları gelmeye devam ediyor. Peki 2021'de altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları yükselir mi? Analist yorumları haberimizde.

ALTIN NE KADAR DÜŞTÜ? İŞTE 2020 VE 2021 ALTIN KARŞILAŞTIRMASI!

Canlı yayında altın yatırımcılarına kritik uyarılarda Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem , "Altında geriye dönüş başladı. Kasım ayında 541 liralık gram altın fiyatından sonra geriye doğru bir dönüş başlamıştı. Dün 403 liraya kadar gram altın geriledi. Ama uzmanlar orta uzun vadede tekrar yükselebileceğini söylüyorlar. Altında diğer yatırım araçlarında olduğu gibi bir analiz yapmak zor. Hızlı iniş çıkışlar oluyor. O yüzden dikkatli olmak lazım altın yatırımı yaparken." dedi. Erdem açıklamasında şunları da söyledi;