4 farklı uzmandan altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Şimdi altın almanın zamanı mı?

Altın ne zaman yükselir sorusu yatırımcıloarın gündeminden düşmüyor. Ons altın bu hafta başından bu yana 55 dolar civarında düşüş yaşarken, gram altında 15 TL'lik bir kayıp oldu. Son 6 haftanın 4'ünü düşüşle kapatan altın, ABD'deki 10 yıllık tahlil faizlerinin güçlü duruşundan ve dolar fiyatlarından etkilenmeye devam ediyor.

Bu süreçte yatırımcılar gram altın ne zaman yükselecek, gram altında düşüş devam ediyor mu sorularına cevap arıyor. Son 7 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın fiyatları hafta başından bu yana yüzde 4 değer kaybetti. ABD Hazine Bakanı Yellen'ın dün yaptığı açıklamada teşvik paketlerinin önümüzdeki haftalarda işleme alınabileceği açıklaması geldi. Uzmanların önceki günler yaptığı güncel altın yorumlarında, teşvik paketlerinin altın fiyatlarını destekleyebileceği öngörülmüştü. Peki altın düşüşe devam edecek mi? İşte uzmanlardan en son yapılan altın yorumları... TEŞVİK PAKETLERİ ALTINI NASIL ETKİLER? Geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana çarşamba günü ilk kez 400 liranın altını gören altın fiyatları, son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Son üç günde toplamda 55 dolar kaybeden ons altın fiyatları ABD Başkanı Biden'ın yönetiminde hızlandırılan aşı çalışmaları ve Fed’in eyalet başkanlarının enflasyon açıklamaları ile ekonomik toparlanma altın üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

ABD Hazine Bakanı Yellen'ın dün yaptığı açıklamada ekonominin tam bir toparlanma sürecine girmesine yardımcı olmak için "büyük" bir destek paketi gerektiğini yenilemesi ve Yellen'ın, "Salgının neden olduğu acıyı giderecek büyük bir pakete sahip olmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadeleri analistlerde altını destekleyebileceği öngörüsü yarattı. Uzmandan gram altın için 420 TL beklentisi: Gram altın ne zaman 400 TL'nin üstüne çıkacak? 3 farklı uzmanın altın yorumu! "ALTIN FİYATLARI DOLAR KURUNUN ETKİSİNDE" Altın fiyatlarının hafta başından bu yana düşüşünü etkileyen dolar ve ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizlerinde yaşanan artıştan dolayı altının haftayı düşüşle kapatması bekleniyor. ABD Hazine tahvili faizleri yüzde 4 yükselişle 1,24 seviyesinden 1,28’e ulaşırken, Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise hafta başından bu yana yüzde 0,3 yukarıda. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal altın ile ilgili değerlendirmesini Hürriyet'e yaparak, altının yükselişlerinde dolar kurunun etkili olabileceğini belirterek; "İlk olarak 400 TL üzerinde tutunmanın sağlanması kısa vadede önem taşırken, devamında 407 TL ve 200 günlük üssel ortalama (428,80 TL) direnç konumunda bulunmaktadır. " dedi.

Altın 2 bin doların üstüne çıkabilir: Uzman tarih verdi, 2021'de altın ne zaman yükselecek? 5 uzmandan altın tahmini! 19 ŞUBAT 2021 GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ YORUMU! Gram altın son 7 ayın gerilerinde takip ederken geçtiğimiz Kasım ayında 540 TL olmuş ve tarihi bir rekora imza atmıştı. Bu seviyelerden gram altın alarak yatırım yapan yatırımcılar gram altın ne zaman yükselecek araştırırken uzmanlar, altın fiyatlarının dolardaki sert düşüşten etkilendiğini açıklıyor. Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk 19 Şubat 2021 tarihli güncel altın grafiğinde yaptığı yorumda ons altının ABD'deki 10 yıllık tahlil faizlerinin yüksekliğinden güçlü olmasından dolayı kafasını kaldıramadığını belirtti. İşte Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün 19 Şubat 2021 tarihli güncel altın grafiği... ŞİMDİ ALTIN ALINIR MI, NE ZAMAN ALTIN ALINIR? Yatrımcıların gündeminde yer alan altına ne zaman yatırım yapılır sorusuna bir yorum'da Salih Özman'dan geldi. İHA'ya güncel altın yorumlarını değerlendiren Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar dışında diğer vatandaşlara altınlarını bozdurmamalarını vurgulayarak, altın fiyatlarındaki düşüşlerde panik yapılmamasını belirtti. Şimdi altın alınır mı, ne zaman altın alınır sorusu yatırımcıların gündemindeydi. Yılın ikinci çeyreğinde Türk Lirası'nın daha da değerli olabileceğini açıklayan Özman, elinde uzun vadeli parası olan vatandaşları altın almaya çağırdı. Şimdi altın almak için uygun zaman olduğuna işaret eden Özman, "Acil paraya ihtiyaçları olmayan vatandaşlarımızın da bozdurmasını tavsiye etmem. Bu düşüşlerde panik yapmamak lazım. Paraya ihtiyaçları yoksa yükseliş süreçlerini beklemelerini tavsiye ederim. Şu an da çeyrek altın fiyatı 695 TL, yarım altın fiyatı 1390 TL, tam altın fiyatı ise 2840 TL’den satış görmekte” ifadelerini kullandı.