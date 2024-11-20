Gram altında 4500 TL için tarih verdi! 'Yeni rekorlar göreceğiz' Kademe kademe tahminler arttı

Altın fiyatlarındaki hareketlilik herkesin gündeminde. Altın almayı ya da satmayı düşünenler 'Doğru zaman mı?' sorusunu sorarken uzmanlardan da altına dair tahminler geliyor. ABD başkanlık seçimlerinin ardından sert düşen altın toparlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda sert düşüşe geçen altın toparlanma sinyali verdi. Haftanın ilk iş günü yükselişe geçen altındaki seyir dikkatle takip ediliyor. Ekonomistlere göre altında asıl yükseliş ise Aralık ayında bekleniyor. Peki, gram altın ne kadar olacak? İşte altın tahminleri...

"2025 YILINDA BEKLENTİM GRAM ALTINDA 4000 - 4500 LİRA ARALIĞI"

TGRT Haber'de yer alan habere göre finans analisti İslam Memiş yaptığı değerlendirmede "Aralık ayı itibarıyla tekrar yükseliş beklentimiz devam ediyor ve özellikle 2025 yılına ilişkin beklentimiz de pozitif yönde devam ediyor" şeklinde konuştu. Ekonomistlere göre altın 2025 yılında altın çağını yaşayacak. Gram altının gelecek sene 4000 - 4500 lira seviyelerine kadar çıkması bekleniyor. Memiş "Ons altın tarafındaki 3000- 3500 dolar aralığı 2025 yılı için, gram altın tarafında 4000 - 4500 lira aralığı, 2025 yılındaki beklentim bu yönde" ifadelerini kullandı.

Ekol TV'de yer alan habere göre; güvenli liman altında yatırımcı derin bir nefes aldı, düşüş uzun sürmedi. Yeni haftada ibre yukarı yönlü oldu. Piyasa uzmanı Nasri Amcalar "Ama bu Pazartesiden itibaren yani iki gündür gram altın TL'de bir 100 liralık bir yükseliş var" yorumunu yaptı.

Bir yanda rekor kıran Bitcoin bir yanda daha durgun seyreden döviz vardı. Altın yatırımcısının ise gözleri kurdaydı, hızlı bir düşüş yaşanmıştı. Amcalar "Amerika'daki seçimde Trump'ın kazanmasından sonra gram altın TL'de bir 200 liraya yakın bir düşüş oldu. 3190 liradan gram altın 2970 liraya kadar düştü" değerlendirmesini yaptı.

Ancak bu düşüş uzun sürmedi. Bir süredir düşüş eğiliminde olan gram altında seyir tersine dönüyor. Öyle ki 24 ayar gram geçtiğimiz haftayı 2980'li liralardan kapatmıştı. Yeni haftaya ise 3 bin liranın üzerinde başladı ve gidişat seyri yükselişe döndü. Amcalar "Yükselişle başladı, Pazartesiden beri yükseliyor. Dünle bugün bile gram altın TL'de yaklaşık bir 15 liralık bir yükseliş var. Gram altın 3080 liradan işlem görmekte" dedi.

"YILBAŞINDAN SONRA TEKRAR 3500'LÜ SEVİYELERİ MUHAKKAK GÖRECEĞİZ"

Uzmanlar altındaki ibrenin yukarı yönlü seyrini yani yükselişini sürdüreceğini ifade ediyor. Amcalar "Amerika'daki fiz indirimi ons altını yukarıya doğru tetikleyecektir, Türkiye'deki faiz indirimi de Dolar TL'yi yukarıya doğru yönünü etkileyecektir. Bunları da üstü üste koyduğumuz zaman gram altında yeni rekorlar muhakkak göreceğiz. Yılbaşından sonra tekrar 3500'lü seviyeleri muhakkak göreceğiz." ifadelerini kullandı.