FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altında 4500 TL için tarih verdi! 'Yeni rekorlar göreceğiz' Kademe kademe tahminler arttı

Gram altında 4500 TL için tarih verdi! 'Yeni rekorlar göreceğiz' Kademe kademe tahminler arttı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
20.11.2024 07:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Bir süredir devam eden yükseliş hareketinin ve art arda gelen rekorların ardından ABD Başkanlık seçimleri sonrası düşüşe geçen altında yeniden hareketlenme başladı. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında yönün ne olacağı merak ediliyor. Uzmanlar 'yeni rekorlara' işaret ederken gram altında 4500 TL seviyesi için tarih verdi. Peki, bundan sonra altın fiyatlarını neler bekliyor? İşte altın tahminleri...

Gram altında 4500 TL için tarih verdi! 'Yeni rekorlar göreceğiz' Kademe kademe tahminler arttı

Altın fiyatlarındaki hareketlilik herkesin gündeminde. Altın almayı ya da satmayı düşünenler 'Doğru zaman mı?' sorusunu sorarken uzmanlardan da altına dair tahminler geliyor. ABD başkanlık seçimlerinin ardından sert düşen altın toparlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda sert düşüşe geçen altın toparlanma sinyali verdi. Haftanın ilk iş günü yükselişe geçen altındaki seyir dikkatle takip ediliyor. Ekonomistlere göre altında asıl yükseliş ise Aralık ayında bekleniyor. Peki, gram altın ne kadar olacak? İşte altın tahminleri...

thumbs_b_c_bb37f9b20e67d0aa3118ad28b1f950c2

"2025 YILINDA BEKLENTİM GRAM ALTINDA 4000 - 4500 LİRA ARALIĞI"

TGRT Haber'de yer alan habere göre finans analisti İslam Memiş yaptığı değerlendirmede "Aralık ayı itibarıyla tekrar yükseliş beklentimiz devam ediyor ve özellikle 2025 yılına ilişkin beklentimiz de pozitif yönde devam ediyor" şeklinde konuştu. Ekonomistlere göre altın 2025 yılında altın çağını yaşayacak. Gram altının gelecek sene 4000 - 4500 lira seviyelerine kadar çıkması bekleniyor. Memiş "Ons altın tarafındaki 3000- 3500 dolar aralığı 2025 yılı için, gram altın tarafında 4000 - 4500 lira aralığı, 2025 yılındaki beklentim bu yönde" ifadelerini kullandı.

iiii

Ekol TV'de yer alan habere göre; güvenli liman altında yatırımcı derin bir nefes aldı, düşüş uzun sürmedi. Yeni haftada ibre yukarı yönlü oldu. Piyasa uzmanı Nasri Amcalar "Ama bu Pazartesiden itibaren yani iki gündür gram altın TL'de bir 100 liralık bir yükseliş var" yorumunu yaptı.

thumbs_b_c_c270f2074e57977cfe2d2371fe4e0609

Bir yanda rekor kıran Bitcoin bir yanda daha durgun seyreden döviz vardı. Altın yatırımcısının ise gözleri kurdaydı, hızlı bir düşüş yaşanmıştı. Amcalar "Amerika'daki seçimde Trump'ın kazanmasından sonra gram altın TL'de bir 200 liraya yakın bir düşüş oldu. 3190 liradan gram altın 2970 liraya kadar düştü" değerlendirmesini yaptı.

aaaa

Ancak bu düşüş uzun sürmedi. Bir süredir düşüş eğiliminde olan gram altında seyir tersine dönüyor. Öyle ki 24 ayar gram geçtiğimiz haftayı 2980'li liralardan kapatmıştı. Yeni haftaya ise 3 bin liranın üzerinde başladı ve gidişat seyri yükselişe döndü. Amcalar "Yükselişle başladı, Pazartesiden beri yükseliyor. Dünle bugün bile gram altın TL'de yaklaşık bir 15 liralık bir yükseliş var. Gram altın 3080 liradan işlem görmekte" dedi.

thumbs_b_c_d7e018e6c7ec445614caa478e976e00e

"YILBAŞINDAN SONRA TEKRAR 3500'LÜ SEVİYELERİ MUHAKKAK GÖRECEĞİZ"

Uzmanlar altındaki ibrenin yukarı yönlü seyrini yani yükselişini sürdüreceğini ifade ediyor. Amcalar "Amerika'daki fiz indirimi ons altını yukarıya doğru tetikleyecektir, Türkiye'deki faiz indirimi de Dolar TL'yi yukarıya doğru yönünü etkileyecektir. Bunları da üstü üste koyduğumuz zaman gram altında yeni rekorlar muhakkak göreceğiz. Yılbaşından sonra tekrar 3500'lü seviyeleri muhakkak göreceğiz." ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_db909497ccc852aabd3cea2300ef24bd

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.929,30
2.929,65
% 0.32
08:42
Ons Altın / TL
91.055,01
91.112,95
% 0.33
08:57
Ons Altın / USD
2.636,62
2.636,94
% 0.11
08:57
Çeyrek Altın
4.686,88
4.789,97
% 0.32
08:42
Yarım Altın
9.344,47
9.579,94
% 0.32
08:42
Ziynet Altın
18.747,53
19.101,29
% 0.32
08:42
Cumhuriyet Altını
20.571,00
20.882,00
% 1.89
16:52
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın altın fiyatları İslam Memiş gram altın fiyatı
En Çok Okunan Haberler
Karadağ'a 3-1 yenildiğimiz maçta Arda Güler'in forması gündem oldu! Sosyal medyada büyük destek var...

Karadağ'a 3-1 yenildiğimiz maçta Arda Güler'in forması gündem oldu! Sosyal medyada büyük destek var...

Karadağ yenilgisi sonrası Uluslar A Ligi için play-off'lara kaldık! Muhtemel rakiplerimiz belli oldu

Karadağ yenilgisi sonrası Uluslar A Ligi için play-off'lara kaldık! Muhtemel rakiplerimiz belli oldu

Döner, hamburger, iskender... Bakanlık hepsine yazı gönderdi: Fiyat listesine bunu eklemeyen cezayı yiyecek

Döner, hamburger, iskender... Bakanlık hepsine yazı gönderdi: Fiyat listesine bunu eklemeyen cezayı yiyecek

Ankara'dan asgari ücret için haber var!

Ankara'dan asgari ücret için haber var!

Asgari ücret için en radikal çıkışlardan biri! "Hak edilen rakam"

Asgari ücret için en radikal çıkışlardan biri! "Hak edilen rakam"

Altın eski seviyesine geri dönüyor!

Altın eski seviyesine geri dönüyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.