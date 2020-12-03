Gram altında fiyatında 501 TL beklentisi... Uzmanlar altın fiyat tahminlerini güncelledi! Altın uzun vadede kar sağlar mı?

Altın fiyatları, güç kaybeden dolar ve ABD'nin mali teşvik paketine dair artan umutlarla birlikte geçtiğimiz haftaya kıyasla en yüksek seviyelerini gösteriyor. Senato Demokratlarının Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Sözcüsü Nancy Pelosi yaptıkları açıklama 908 milyar dolarlık mali teşvik paketi desteğini belirttiler. Bu süreçte koronavirüs aşısı İngiltere koronavirüs aşısına onay veren ilk ülke oldu. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar, uzmanların altın fiyatları tahminlerini takip ediyor. Ülkemizde geleneksel olarak kullanımı oldukça yoğun olan altın yatırımla birlikte sünnet, düğün ve doğum gibi birçok olayda kullanılıyor. Bu yüzden uzmanların altın fiyatları grafiği ve altın fiyatları beklentisi daha çok merak ediliyor. İşte güncel yorumlarıyla uzmanların altın fiyat beklentisi... ALTIN UZUN VADEDE KAR SAĞLAR MI? Yatırımcılar altın uzun vadede kar sağlar mı araştırması yaparken konuyla ilgili bir yorum Oanda Corp Kıdemli Piyasa Analisti Craig Erlam'dan geldi. Erlam yaptığı açıklamada altına kısa vadede yatırım yapmanın bazı zorlukları olacağını belirterek, güncel altın beklentisini şu şekilde paylaştı;

"Mali teşvik paketine dair herhangi bir ipucu altın için destek oluşturuyor ve tüm spekülasyonlar fiyatları yukarı çekiyor. 1.850 dolar seviyesinde hala büyük bir bariyer bulunuyor, kısa vadede zorluklar devam etse de bu seviyelerin kırılması ciddi hareketlere neden olabilir." Küresel piyasaları etkileyen aşı haberlerinin ardından altın fiyatları geçtiğimiz ay büyük bir düşüş yaşadı. Fakat altın fiyatları 2010 yılından bu yana en kazançlı yılını geçirdi. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, risk iştahındaki artışla birlikte altına dayalı Borsa yatırım fonlarından çıkışlar sekizinci gününe ulaştı. Peki altın fiyatları yükselir mi? ALTIN YÜKSELECEK Mİ? Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan yaptığı açıklamada, ABD teşvik kaynaklarının gündemde olmasıyla birlikte birkça aylık süreçte altın fiyatlarının olumlu etkileneceğini açıkladı. Erkan, güncel altın yorumunda altın fiyatları düşecek mi sorusunu soran ve araştırma yakan yatırımcılara da cevap vermiş oldu. İşte Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan'ın yaptığı altın fiyatları tahmini yorumu;