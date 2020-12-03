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Gram altında fiyatında 501 TL beklentisi... Uzmanlar altın fiyat tahminlerini güncelledi! Altın uzun vadede kar sağlar mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.12.2020 14:22 | Son Güncelleme

ABD'de koronavirüs teşvik kaynaklarının tekrar gündem olmasının ardından altın fiyatları rotasını değiştirerek yükselişe geçti. Geçtiğimiz haftada yaşanan düşüşlerden sonra altın fiyatları son bir haftanın en yüksek seviyelerine geldi. Yatırımcılar uzmanların altın tahminlerini araştırırken, altın fiyatları ne olacak merak ediliyor. Peki altın fiyatları yükselecek mi? İşte uzmanlardan altın fiyatları yorumları ve güncel altın grafiği yorumu...

Altın fiyatları, güç kaybeden dolar ve ABD'nin mali teşvik paketine dair artan umutlarla birlikte geçtiğimiz haftaya kıyasla en yüksek seviyelerini gösteriyor. Senato Demokratlarının Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Sözcüsü Nancy Pelosi yaptıkları açıklama 908 milyar dolarlık mali teşvik paketi desteğini belirttiler. Bu süreçte koronavirüs aşısı İngiltere koronavirüs aşısına onay veren ilk ülke oldu. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar, uzmanların altın fiyatları tahminlerini takip ediyor. Ülkemizde geleneksel olarak kullanımı oldukça yoğun olan altın yatırımla birlikte sünnet, düğün ve doğum gibi birçok olayda kullanılıyor. Bu yüzden uzmanların altın fiyatları grafiği ve altın fiyatları beklentisi daha çok merak ediliyor. İşte güncel yorumlarıyla uzmanların altın fiyat beklentisi...

ALTIN UZUN VADEDE KAR SAĞLAR MI?

Yatırımcılar altın uzun vadede kar sağlar mı araştırması yaparken konuyla ilgili bir yorum Oanda Corp Kıdemli Piyasa Analisti Craig Erlam'dan geldi. Erlam yaptığı açıklamada altına kısa vadede yatırım yapmanın bazı zorlukları olacağını belirterek, güncel altın beklentisini şu şekilde paylaştı;

"Mali teşvik paketine dair herhangi bir ipucu altın için destek oluşturuyor ve tüm spekülasyonlar fiyatları yukarı çekiyor. 1.850 dolar seviyesinde hala büyük bir bariyer bulunuyor, kısa vadede zorluklar devam etse de bu seviyelerin kırılması ciddi hareketlere neden olabilir."

güncel altın yorumları

Küresel piyasaları etkileyen aşı haberlerinin ardından altın fiyatları geçtiğimiz ay büyük bir düşüş yaşadı. Fakat altın fiyatları 2010 yılından bu yana en kazançlı yılını geçirdi. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, risk iştahındaki artışla birlikte altına dayalı Borsa yatırım fonlarından çıkışlar sekizinci gününe ulaştı. Peki altın fiyatları yükselir mi?

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan yaptığı açıklamada, ABD teşvik kaynaklarının gündemde olmasıyla birlikte birkça aylık süreçte altın fiyatlarının olumlu etkileneceğini açıkladı. Erkan, güncel altın yorumunda altın fiyatları düşecek mi sorusunu soran ve araştırma yakan yatırımcılara da cevap vermiş oldu. İşte Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan'ın yaptığı altın fiyatları tahmini yorumu;

"Yatırımcılar, bir taraftan aşı konusundaki atılımları incelerken bir yandan da ABD’deki teşvik beklentisini ve bunun zayıf dolar etkisini tartıyor. Demokrat liderler Pelosi ve Schumer Kongre Cumhuriyetçileri ve Beyaz Saray ile yeni bir müzakere turunun temeli olarak 908 milyar dolarlık iki taraflı teşvik önerisini gündeme getiriyorlar. Bu paketin Başkan Trump’ın önüne gidip gitmeyeceği hala belirsiz.

yıl sonu altın tahminleri

ABD’de ekonomik toparlanmanın yavaş ilerlemesi, işsizlik kaynaklı gelir düşüşü ve zayıf firma operasyonları mali teşvik paketinin önemini ortaya koyuyor. Aşı, agresif bir Fed beklentisi ve mali genişleme beklentisi… Tamamında dolar negatif. Hazine getirilerinin yükseliş eğiliminde olması biraz düşündürebilir, ancak doların değer kaybı bu konjonktürde ağırlık kazandı ve bu durum altına yarıyor.

ALTIN POZİTİF ETKİLENEBİLİR"

Parasal ve mali genişleme ile düşük faiz oranları gündemde olduğu sürece altın açısından pozitif beklentilerden bahsedilebilir. Aşının geldiği ve etkin olmaya başladığı süreye kadar ekonominin desteklenmesi şart. Bu nedenle finansal ve mali koşullarda birkaç aylık süreçte değişiklik beklenmez. Altın pozitif etkilenebilir."

altın çeyrek altın gram

GÜNCEL ALTIN GRAFİK YORUMU

Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, Twitter hesabından güncel altın grafiği yorumunu paylaşmaya devam ediyor. Baştürk bugünkü yorumunda altın fiyatları beklentisi için 501 lira noktasını gösterdi. Baştürk gram altın için; "Gram altın 473/474 bölgesi yine önemli olacaktır. Geçen sefer 473'den 440'a doğru düşüş yakalamıştık. Bu sefer geçilirse 501'e kadar potansiyel alan açılır. Trend pull-back noktamız orası." dedi.


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