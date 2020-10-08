FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altında rekor geldi! Altında yükseliş sürecek mi?

Gram altında rekor geldi! Altında yükseliş sürecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.10.2020 16:38 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda altının onsunda yaşanan yükselişe dolar/TL kurundaki rekorlar da eklenince gram altın fiyatları da tarihi seviyelere çıktı. Gram altın 484 lira ile rekor tazeledi.

Gram altında rekor geldi! Altında yükseliş sürecek mi?

Yurt içinde altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Haftaya 475 lira düzeyinde başlayan gram altın fiyatları bugün 484 liranın üzerine çıkarak tarihi seviyelerini gördü. Çeyrek altın 789 liraya yükselirken Cumhuriyet altını 3 bin 237 liraya tırmandı.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD'de seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte ülkede artan siyasi gerilim ve koronavirüse ilişkin gelişmeler de küresel piyasalardaki belirsizlik ortamını destekliyor. Hal böyle olunca; küresel piyasaların güvenli liman olarak tanımladığı altın fiyatları son 3 ayın dip seviyeleri olan 1850 dolardan tekrar 1900 doların üzerine hareketlendi. Yurt içinde ise spot altın fiyatlarının yeniden 1900 doları zorlamasına olarak dolar/TL kurundaki yükselişler altında bu haftaki artışlarda başrol oynuyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDER Mİ?

Küresel piyasalarda spot altının ağustos ayı ortalarında 2.000 doların altına geriledikten sonra 1850 dolara kadar düşmüştü. Yurt dışında yaşanan bu düşüşe rağmen dolar/TL kurunda yaşanan sert yükselişlerin etkisiyle yurt içinde altın fiyatlarındaki düşüş sınırlı kalmıştı. Ağustos ayının başında 480 liranın üzerine çıkan gram altın aradan geçen 2 aylık süreçte 440 liraya kadar gerilemesine karşın yeniden 483 lirayla tüm zamanların zirvesini gördü. Peki altın fiyatlarındaki bu artış devam edecek mi?

Uzmanlar altın fiyatlarındaki hareketlerde ABD'de gelecek ay gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri süreci ve koronavirüse ilişkin gelişmelerin başrol oynayacağına dikkat çekiyor. Yurt içindeki altın fiyatları için ise küresel piyasalardaki altın fiyatlarına ek olarak dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketler belirleyici konumda.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
Köylüler 'füze' sandı! Kanada'dan teklif geldiKöylüler 'füze' sandı! Kanada'dan teklif geldi
Konut fiyatları düşecek mi?Konut fiyatları düşecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Swinger (eş değiştirme) operasyonunda yeni detaylar!
Swinger (eş değiştirme) operasyonunda yeni detaylar!
Rakamlar belli oldu! Fiyatlarda bir ayda büyük artış
Rakamlar belli oldu! Fiyatlarda bir ayda büyük artış
Kilosu 55 lira! Koyacak yer kalmadı
Kilosu 55 lira! Koyacak yer kalmadı
Sadece o ilimizde üretiliyor! 45 ülkeye ihraç ediliyor
Sadece o ilimizde üretiliyor! 45 ülkeye ihraç ediliyor
Altın alacaklar bu habere dikkat!
Altın alacaklar bu habere dikkat!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
VGM burs sonuçları açıklandı mı?
VGM burs sonuçları açıklandı mı?
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
TYP başvuru sonuçları bekleniyor...
TYP başvuru sonuçları bekleniyor...
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
Okuyucu Yorumları 1 yorum
İstifa, istifa ... Lütfen insafa gelin, acıyın bu Türk halkına ... İşinizi maalesef yapamadınız. Dışişleri ve Ekonomi Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı istifanızı verin, yeter artık ülkeyi batırrrrrrdınız, yeter. Siz, açıklarınızı kapatmak için, para bastıkca Türk parası pul oldu. Komşu ülkeniz Bulgaristan ın parasa taş gibi yerinde duruyor. Orada Korona yok mu, orada ki altın sahte altın mı? Adamların parası taş gibi. Gidin ders alın, nasıl yapıyorlar öğrenin. İstifaaaaaaaa
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolu önlemleri 'Balonlu naylon' fiyatlarını arttırdı
Fırsatçılar iş başında! 20 liraydı 100 liraya satıyorlar
Milli savaş uçağının motoru için iş birliği anlaşması
Yerli uçakta flaş adım! İmzalar atıldı
Köylülerin ‘füze’ sandığı projeye Kanada’dan teklif geldi
Köylüler 'füze' sandı! Kanada'dan teklif geldi
Kilosu 55 lira! Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı
Kilosu 55 lira! Koyacak yer kalmadı
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
Altın alacaklar bu habere dikkat!
Ödemeler verilmeye başlandı... SED yardımı ne kadar, başvurusu nasıl yapılır? SED sorgulama ekranı! Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti nedir?
SED yardımı ödemeleri veriliyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.