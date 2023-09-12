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Gram altında rekor geliyor! Uzman isim tarih verip uyardı: "3.500 TL olacak"

12.09.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ekim ayından sonra altın fiyatlarının soluk almadan yükselme başlayacağını belirtip uyarıda bulundu. Peki, bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 12 Eylül 2023 Salı gününün altın fiyatları...

Gram altında rekor geliyor! Uzman isim tarih verip uyardı: "3.500 TL olacak"

Altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Öte yandan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarına yönelik dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ekim ayını işaret eden uzman isim, "Rüzgar tersine dönecek ve 2.000 dolar seviyesini göreceğiz" dedi. İşte 12 Eylül 2023 Salı günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları...

O TARİHE DİKKAT

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

“Ons altında Ekim ayı itibariyle rüzgar tersine dönecek ve 2.000 dolar seviyesini göreceğiz. Yıl sonun akada rons altında 2.080 ve 2.150 dolar seviyelerini takip etmeye devam edeceğim. Ons altında kısa vadeli baskılanma devam etse de orta ve uzun vadede yön yukarıya doğru olmaya devam ediyor" diyen uzman isim Ekim ayından sonra altın fiyatlarının soluk almadan yükselmeye başlayacağını vurguladı.

"ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE BAŞLAYACAK"

Uzman ismin gram altına yönelik açıklaması ise şu şekilde:

“Gram altının fiyatının internette 1.660 TL seviyesinde görüyorsunuz. Kuyumcularda ise fiyat 1.700 TL ile 1.708 TL arasında bulunuyor. 1.700 TL altındaki rakamlar orta ve uzun vadede mutlaka alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Altın borcu olan, düğün yapacak olan, elinde TL bulunduran ve altın yatırımı yapacak olanların bu fiyatların kalıcı olmayacağını ve alım yapmaları gerektiğini bilmeleri gerekir. Bir daha bu fiyatlar görülmeyecek. FED toplantısına kadar baskı olacak ve o toplantı sonrasında altın fiyatları yükselmeye başlanacak.”

DİKKAT REKOR GELİYOR!

Altın fiyatlarında rekor beklentisini açıklayan Memiş “Ons altın tarafından baskılanma devam etse de dolar güçlü durduğu için gram altında düşüş görmüyoruz. Ekim ayında gram altında yeni rekorlar bizi bekliyor olacak. Eylül ayında gram altındaki her düşüş altın yatırımcısı için bir fırsat olacak. Sonrasında altında soluk almadan yükselişler meydana gelebilecek.” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK UYARI

Uzman isim konuşmasını şöyle noktaladı:

“2024 yılında gram altın için 2.500 TL ve üzerindeki rakamları göreceğiz. 2025 yılında ise gram altında 3.500 TL ve üstündeki fiyatları konuşuyor olacağız. Bu süreçte alım fırsatı da verilmeyecek. Altın yatırımı yapacak olan bu ay sonuna kadar yapmalıdır. Sonrasında ise yükselişe geçen gram altını yüksek fiyattan almak zorunda kalırsınız.”

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (12 EYLÜL 2023)

Altın fiyatları, 12 Eylül 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.660,32 TL üzerinden yapan gram altın 1.661,86 liradan alınıyor, 1.662,08 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.153,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.036,00 liradan alınıyor, 11.160,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.600.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.535,00 liradan alınıyor, 5.603 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.800,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 12 Eylül itibarıyla 2.759 liradan alınıyor, 2.801 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 12 Eylül günü 10.898.20 alış, 11.108.12 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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