Gram altında tarihi rekor! Uzman isimden çarpıcı 'altın' vurgusu 'Önce 1450 TL sonra 1550 TL...' Altın fiyatları ne olacak? Yükseliş sürecek mi?

Altın fiyatları yükselecek mi? Altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı ne kadar? Altın yükselir mi? Fed'in faiz kararı sonrası piyasalarda hareketlilik yaşanırken yurt içinde çok sayıda yatırımcı altında son durumu ve altın fiyatlarının orta ve uzun vadede hangi yönde ilerleyeceğini merak ediyor. Gram altında yeni bir rekor seviye görüldü. Peki, gram altın yükselir mi? İşte altın fiyatlarında son durum ve uzmanların yorumları...

İŞTE ALTINDA SON DURUM

Son olarak Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltmişti. Diğer yandan Fed karar metninde bu sene için bir faiz artırımı daha olacağı sinyali verilmişti. Fed kararı ve açıklamalarının sonra altın piyasasında yükseliş şeklinde bir yansıması oldu.

Ons altın gün içinde en yüksek 1994 dolar seviyesini görürken 24 Mart 2023 saat 10.23 itibarıyla 1.986,88 dolar seviyelerinde seyrediyor.

GRAM ALTINDA TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİ

Diğer yandan gram altındaki yukarı yönlü seyir de yurt içinde yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

Gram altın bugün 1234 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın 24 Mart 2023 saat 10.26 itibarıyla 1.218,1720 TL seviyelerinden işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 1.215,89 lira seviyesi test edildi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (24 MART 2023 CUMA)

Ons altın: 1.987 dolar

Gram altın: 1.218 TL

Çeyrek altın: 1.991 TL

Cumhuriyet altını: 8.301 TL

22 ayar bilezik: 1.193 TL

"ÖNCE 1450 TL, DEVAMINDA 1550 TL"

Fed'in faiz kararı öncesi, YouTube kanalından yaptığı açıklamada Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Gram altın TL fiyatında 1243 rekor seviyeler test edildiği zaman hem ons tarafında hem gram tarafından geri çekilmeler yaşanabilir dikkat edin uyarılarım vardı. Bu geri çekilmeler gerçekleşti. 1206 TL seviyesine kadar geriledi. Buradan tekrar ons nedenli yukarı yönlü hareketler var. Teknik beklentilerimi Fed'in faiz kararından sonra bir kez daha gözden geçirmek gerekiyor. Yine yaz aylarındaki yol haritamızda bir değişiklik yok. Önce 1450 TL seviyesi, devamında 1550 TL seviyesi... Burada herhangi bir değişiklik yok, beklemeye devam ediyoruz. Ons altında orta ve uzun vadede 2350 dolar seviyesiyle alakalı bir değişiklik yok. Düşüşler alım fırsatı. İnsanlardan şunu duyuyorum: Dolar mı altın mı? 3. bir alternatif ya da 4. bir alternatif ağızlarından duymuyorum. Neden? Dolar da yükseliyor altın da yükseliyor. Ancak euro mu ya da toprak mı diyen yok. Farklı alternatifleri sanırım unutmuşlar veya ilgilenmiyorlar. Dolar ne kadar çıkarsa gram altın ons destekli bir o kadar da yükselir alternatif olarak. Bunları göz ardı etmemek lazım." ifadelerini kullanmıştı.