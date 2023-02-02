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Gram altında yeni rekor! İslam Memiş'ten yatırımcıya uyarı: "Fırsata çevirmek gerek, getirisi altından fazla olacak...'

02.02.2023 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı, yurt içinde gram altın fiyatları yeni rekorunu kırdı. Ons altın fiyatındaki yükseliş ile zirveye oturan altın gram fiyatı için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken bir yorum geldi. Peki 2023 yılında piyasaları neler bekliyor? Hangi yatırım aracında beklentiler arttı? İşte merak edilen soruların yanıtları ve güncel, anlık, canlı altın fiyatları grafiği…

Gram altında yeni rekor! İslam Memiş'ten yatırımcıya uyarı: "Fırsata çevirmek gerek, getirisi altından fazla olacak...'

Fed yeni yılın ilk faiz kararını açıkladı. Piyasaların beklediği gibi 25 baz puanlık bir artış gerçekleşti. Enflasyonun kısmen gevşediğine dikkat çeken yetkililer faiz artışının devam etmesinin uygun olacağını dile getirdi. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ise 'şahin tonda' yorumlandı. Türkiye piyasaları ise gözlerini dolar kuru ve altın fiyatına çevirdi. Kararın ardından yurt içinde gram altın fiyatları yeni rekorunu kırdı. Piyasayı yakından takip eden yatırımcılar için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken bir uyarı geldi. Memiş 2023 yılında gümüşün önemsenmesi gerektiğini belirterek, "Getirisinin altından daha fazla olacağını tahmin ediyorum" dedi.

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GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Fed’in faiz kararından önce sakin seyirde işlemler gerçekleştiren altının ons fiyatı 1.927 dolar seviyesinden 1.945 dolar seviyesine yükseldi. Bu sabah ise ons altın 1972 doların üzerini gördü. Altının gram fiyatı ise yeni tarihi zirvesini görerek 1.184 liraya yükseldi.

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"GRAM ALTIN İÇİN BEKLENTİMİ KORUYORUM"

Piyasalardaki son duruma ilişkin Mynet'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Fiyatlar yarından itibaren kendine bir yön belirler" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Dolar endeksi (dxy), 102 seviyesinden 100,94 seviyesine geriledi. Yani, uluslararası piyasalarda dolar değer kaybederken altın değer kazanmış oldu. Gram altın tarafında bu yıl için öngörümde bir değişiklik yok. Yıl içerisinde 1.450 lira seviyesi beklentimi hala koruyorum. Ancak kısa vade için ons altında bir geri çekilme yaşanabilir. Ons altında öngörüm 1.880-1.850 dolar aralığı. Bu seviyeye gerilediğinde o gün gram altın kaça tekabül ediyorsa alınmalı. Muhtemelen 1.140 lira seviyesine geri çekilebilir.

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"GÜMÜŞÜN GETİRİSİ ALTINDAN FAZLA OLACAK"

Bu geri çekilmeler kısa vade için alım fırsatı olacaktır. Sonrasında rekorlarını sık tazeleyen bir gram altın karşımızda olacak. Altın/Gümüş rasyosu 81,30’da. Yani, gümüş altına kıyasla daha ucuz. Altınla gümüş almakta ucuz. Bunu fırsata çevirmek gerek. Çünkü 2023’de gümüşün getirisinin altından fazla olacağını tahmin ediyorum. Elinde nakit bulunduran altın yerine gümüşü tercih etmeli. 2022’de gram altın yüzde 43 kazandırırken, gram gümüş yüzde 45 kazandırdı. 2023’de gümüş yine altını tahtından edebilir. Gümüşü daha çok önemsiyorum. Bugün “Altın mı, gümüş mü?” derseniz “Gümüş” derim. Altının ons fiyatında 1.957 dolar, 1.195 lira dirençleri var. Burdan geri dönebilir. Şubat ayında altın fiyatlarında 1.850 dolar, 1.140 lira seviyelerini bekliyor olacağım.

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Fed Altın Gümüş İslam Memiş

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