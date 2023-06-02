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Gram altında yeni rekor! Yükseliş devam edecek mi? O seviyenin üstüne çıkabilir!

02.06.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimler sonrası piyasalarda hareketlilik yaşanmaya devam ederken gram altın fiyatlarında yeni bir eşik aşıldı. Gerek ons altının gerekse dolar kurunun yükselişi gram altına da rekor getirdi. Gram altın dün 1.322 TL'den işlem görerek bugüne kadarki en yüksek seviyesini gördü. Peki, gram altında yeni rekor bekleniyor mu? İşte detaylar...

Gram altında yeni rekor! Yükseliş devam edecek mi? O seviyenin üstüne çıkabilir!

Gram altında devam eden artış rekorla sonuçlandı. Önümüzdeki süreçte de yükselişin devam etmesi bekleniyor. Ons altın ve dolar kurundaki beklentiler sonrası gram altında görülmesi beklenen yeni seviyeyi açıklayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Dolar bir süre sabit kalsa da ons altında beklediğimiz yükseliş gram altında yeni rekorları getirebilir” dedi.

GRAM ALTIN FİYATINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Hem ons altındaki hareketlilik hem de dolardaki yükseliş ivmesinin gram altını desteklediğini söyleyen Sarı, Dünya gazetesinin haberine göre şunları söyledi:

“ABD borç tavanı krizinin anlaşma ile sonuçlanması ve ABD’nin temerrüt riskinin azalması altını rahatlatırken, 13-14 Haziran FED Faiz toplantısında faiz artırımı olabileceği beklentisi ise altını baskılıyor.

Gram altın ise bu hareketlilik içerisinde 1250 TL ile 1350 TL arasında dalgalanıyor. Serbest piyasa ile bankalar arası fiyat farkı 100 TL olarak devam ediyor. Kuyumcudan gidip altın aldığınızda uluslararası fiyata 100 TL eklememiz gerekiyor.

Aradaki farkın nedeni ise yatırımcının altındaki yükseliş beklentisinin devam etmesi ve fiziki olarak altın talebinin hala yüksek olması olarak açıklayabiliriz. Tabii ki doların interbank ile serbest piyasa arasındaki farklılığı da, gram altın fiyatına doğrudan yansıyor.”

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1600'IN ÜSTÜNÜ GÖREBİLİR

Teknik olarak dolar tarafında ılımlı yükselişin kademeli olarak devam edebileceğine dikkat çeken Şirin Sarı sözlerine şunları ekledi:

“Yeni ekonomi yönetimi ile para ve maliye politikalarındaki izlenecek yol dolar fiyatlanmalarında belirleyici olacaktır.

Ons altın ise 2000 dolar seviyelerinden ivme kaybetti ve yeniden 1980 dolar seviyelerinin üzerinde fiyatlama göremezsek 1900 - 1910 dolar bandına kadar düşüşler devam edebilir.

Bu fiyat tahminleri ile birlikte dolarda kademeli yükseliş devam etse de ons altındaki düşüş, gram altını alım fırsatı yaratabilir. Özellikle 1250 - 1300 TL aralığı güçlü destek bölgesi. Bu bandın üzerinde kaldıkça gram altın yukarı yönde yoluna devam edecektir.

Orta ve uzun vadede dolar bugünün fiyatı 21 TL’de sabit kalsa da ons altındaki 2400 dolar beklentileri gram altını 1600 TL seviyelerinin üzerine taşıyabilir. Enflasyon, resesyon, merkez bankalarının altın rezervlerini artırmaları ve jeopolitik riskler hala canlılığını koruyor. Bu başlıklar altını destekleyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.”

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