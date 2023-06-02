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Sıfır otomobillerini beklerken kur zammı geldi! Fiyat artışı 150 bin TL'yi buldu

02.06.2023 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurda yaşanan artış otomobil piyasasına yansıdı. Sıfır araçlarını bekleyen vatandaşlar, aracı almadan zamla karşılaştı. Fiyatlarda yüzde 3 ila 8 arasında artış yaşandı. Yaşanan fiyat artışı üst segment araçlarda 150 bin TL'ye kadar çıktı. Kur zammı ikinci ele de yansıdı. Fiyatlarda 40 bin TL'lik artış yaşandı.

Sıfır otomobillerini beklerken kur zammı geldi! Fiyat artışı 150 bin TL'yi buldu

Önümüz bayram ve yaz tatili de geliyor. Tatile çıkacaklar memlekete gidecekler araçlara talebi artırdı. Sıfır araçlarını bekleyenler daha aracına kavuşamadan kur zammı geldi. Fiyatlar yüzde 3 ile 8 arasında arttı.

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150 BİN TL'YE KADAR ÇIKTI

Vatandaşlar bayi bayi gezip sıfır araç arıyorlar ama otomobil gelmeden kur zammı geldi. Fiyatlar yükseldi. Bir marka yetkilisi kur zammıyla birlikte kendi markalarında yüzde 5 ila yüzde 8 arasında bir zam olduğunu ifade etti. 700 bin TL'lik bir aracın fiyatı son kur zammıyla birlikte 70 bin TL arttığı ifade edildi. Daha üst segment araçlarda bu fiyat artışının 100-150 bin TL'ye kadar çıktığı aktarıldı.

B segmenti herkes tarafından çokça tercih edilen bir araç zam öncesi 800 bin TL'idi. Zamla birlikte güncel fiyatı 857 bin TL oldu.

İKİNCİ ELE DE YANSIDI

Kanal D Haber'in haberine göre sıfır araçlara gelen kur zammı ikinci ele de yansıdı. 750 bin TL civarındaki bir araca 30-40 bin TL arasında zam geldiği belirtildi.


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Otomobil Zam kur

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