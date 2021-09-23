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Gram altının fiyatı 500 lirayı geçti!

23.09.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı faiz kararını bir puan indireceğine ilişkin açıklama yapmasının ardından, dolar/TL kurunda yaşanan hareketlilikten sonra gram altının fiyatı 500 lirayı geçti.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmasının ardından yükselişe geçmişti. TCMB tarafından eylül ayı faiz kararı açıklamasının ardından gram altının fiyatı 502 lirayı gördü.

GRAM ALTININ FİYATI 500 LİRAYI AŞTI

Fed'in faiz kararından etkilenmeyerek küresel altın fiyatlarını takip eden gram altın fiyatları, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının açıklanmasının ardından 502 lirayı gördü.

Gram altın, açıklamadan önce 492 TL seviyesinde işlem görüyordu.
Merkez Bankası'nın, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19’dan yüzde 18’e indirilmesine karar vermiştir." açıklamasının ardından gram altın fiyatı 502 liraya kadar yükseldi.

Gram altın saat 14.30 itibarıyla 499 lira seviyelerinde işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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