Altın fiyatları araştırmaları hız kazandı. En çok tercih edilen altınlardan olan gram altın 990 TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Altın, dolar fiyatları için gözler sıradaki FED faiz toplantısında... Peki gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 23 Ekim gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? İşte merak edilenler...
Gram altın alış/satış: 990,47/ 990,02
Çeyrek altın alış/satış: 1.619,42/ 1.584,04
Yarım altın alış/satış: 3.238,84 /3.158,17
Ons altın alış/satış: 30.819,64 /30.796,33
Gremse altın alış/satış: 16.513,00 /16.221,00
Ziynet altın alış/satış: 6.457,86 /6.336,14