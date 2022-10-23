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Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 23 Ekim gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

23.10.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolara endeksli olan altın fiyatları dolarla beraber hareket ediyor. Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 23 Ekim Pazar günü sorgulanmaya başlandı. Gram altın geçtiğimiz haftayı yükselişle kapattı. Peki gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 23 Ekim gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? İşte merak edilenler...

Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 23 Ekim gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Altın fiyatları araştırmaları hız kazandı. En çok tercih edilen altınlardan olan gram altın 990 TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Altın, dolar fiyatları için gözler sıradaki FED faiz toplantısında... Peki gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 23 Ekim gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? İşte merak edilenler...

Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 23 Ekim gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

GRAM ALTIN KE KADAR?

Gram altın alış/satış: 990,47/ 990,02

ÇEYREK ALTIN KE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.619,42/ 1.584,04

YARIM ALTIN KE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.238,84 /3.158,17

ONS ALTIN KE KADAR?

Ons altın alış/satış: 30.819,64 /30.796,33

GREMSE ALTIN KE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 16.513,00 /16.221,00

ZİYNET ALTIN KE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 6.457,86 /6.336,14

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Anahtar Kelimeler:
Altın dolar

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