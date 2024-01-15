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Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... Mart ayı için yüzde 73 ihtimal var! İşte Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları...

15.01.2024 10:34 | Son Güncelleme:
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Gram altın fiyatı haftaya yükselişle başlamasının ardından 1990 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 330 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 570 liradan satılıyor. Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları böyleyken, gözler yoğun veri gündeminde. Fed başta olmak üzere önemli merkez bankalarının faiz kararı için sinyaller dikkatle takip edilecek.

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını... Mart ayı için yüzde 73 ihtimal var! İşte Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları...

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,27 yükselişle 1980 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1990 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 570 liradan satılıyor. Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, yüzde 0,3 artışla 2 bin 55 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN (22)

Analistler hafta boyunca takip edilecek yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, söz konusu verilerden alınacak sinyallerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

ONS ALTIN (10)

Önemli merkez bankaların, şahin para politikalarının sonuna geldiğine yönelik öngörüler güçlü kalmaya devam ederken, faiz indirimlerine ne zaman başlanacağına dair belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) ocakta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, bankanın mart toplantısında yüzde 73 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

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