Gram, çeyrek, ons altın ne kadar? 30 Ekim gram, çeyrek ve ons altında son durum nedir? Gözler kritik toplantıda

Gram, çeyrek, ons altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu 30 Ekim Pazar günü araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde bin TL'nin üzerinde işlem gören gram altın, yeniden bin TL'nin altına düştü. Peki gram, çeyrek, ons altın ne kadar? 30 Ekim gram, çeyrek ve ons altında son durum nedir? İşte ayrıntılar...
Gram altın alış/satış: 982,26 /982,72
Çeyrek altın alış/satış: 1.571,62/ 1.606,75
Yarım altın alış/satış: 3.133,41 /3.213,50
Ons altın alış/satış: 30.546,63/ 30.563,57
Gremse altın alış/satış: 16.018,00/ 16.275,00
Ziynet altın alış/satış: 6.286,47/ 6.407,34
FED faiz toplantısının 1-2 Kasım tarihlerinde yapılması bekleniyor. Toplantıda alınan kararın, 2 Kasım'da Türkiye saati ile 21.00'da belli olması bekleniyor.