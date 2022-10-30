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Gram, çeyrek, ons altın ne kadar? 30 Ekim gram, çeyrek ve ons altında son durum nedir? Gözler kritik toplantıda

30.10.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram, çeyrek, ons altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Dolara endeksli altın fiyatının gidişatı için, hem doları hem de dünya ekonomisini ilgilendiren FED faiz toplantısında alınacak faiz kararı bekleniyor. Peki gram, çeyrek, ons altın ne kadar? 30 Ekim gram, çeyrek ve ons altında son durum nedir? İşte ayrıntılar...

Gram, çeyrek, ons altın ne kadar? 30 Ekim gram, çeyrek ve ons altında son durum nedir? Gözler kritik toplantıda

Gram, çeyrek, ons altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu 30 Ekim Pazar günü araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde bin TL'nin üzerinde işlem gören gram altın, yeniden bin TL'nin altına düştü. Peki gram, çeyrek, ons altın ne kadar? 30 Ekim gram, çeyrek ve ons altında son durum nedir? İşte ayrıntılar...

GRAM ALTIN KE KADAR?

Gram altın alış/satış: 982,26 /982,72

ÇEYREK ALTIN KE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.571,62/ 1.606,75

YARIM ALTIN KE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.133,41 /3.213,50

Gram, çeyrek, ons altın ne kadar? 30 Ekim gram, çeyrek ve ons altında son durum nedir? Gözler kritik toplantıda

ONS ALTIN KE KADAR?

Ons altın alış/satış: 30.546,63/ 30.563,57

GREMSE ALTIN KE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 16.018,00/ 16.275,00

ZİYNET ALTIN KE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 6.286,47/ 6.407,34

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısının 1-2 Kasım tarihlerinde yapılması bekleniyor. Toplantıda alınan kararın, 2 Kasım'da Türkiye saati ile 21.00'da belli olması bekleniyor.

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Fed Altın dolar

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