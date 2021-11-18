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Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Faiz kararının ardından altında yükseliş!

18.11.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın, dolar/TL’deki yükselişin devam etmesiyle 650 TL’nin üzerini gördü. Güne 651 liradan başlayan gram altın fiyatları, Merkez Bankasının faiz kararı sonrasında 655 lira seviyelerinde işlem görüyor. Son fiyatlamalara göre gram altının Kasım başından beri 100 TL’ye yakın artış kaydettiği izlendi.

Dün 639 TL seviyesinden günü kapatan ve 18 Kasım 2021 Perşembe gününe 651,62'TL’den başlayan gram altın, Merkez’in faiz indirimi kararının ardından yükseldi. Gram altınla birlikte, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını da tırmanışa geçti.

ALTIN NE KADAR OLDU?

Güne 651,62 TL seviyesinden başlayan gram altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantından çıkan faiz indirimi kararı sonrası 652 TL’lere ulaştı.

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ANLIK ALTIN FİYATLARI

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Faiz kararının ardından altında yükseliş!

2021 YILINDA ALINAN FAİZ KARARLARI

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu. Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekildi.

Ekim ayında da faizler 200 baz puan indirilerek, yüzde 18’den yüzde 16’ya çekilmişti.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından kasım ayı faiz kararını açıkladı. Faizlerde 100 baz puan indirime gidildi.

Son Dakika: Merkez Bankası kasım ayı faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası kasım ayı faiz kararını açıkladı!


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