Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Faiz kararının ardından altında yükseliş!

Dün 639 TL seviyesinden günü kapatan ve 18 Kasım 2021 Perşembe gününe 651,62'TL’den başlayan gram altın, Merkez’in faiz indirimi kararının ardından yükseldi. Gram altınla birlikte, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını da tırmanışa geçti.

ALTIN NE KADAR OLDU?

Güne 651,62 TL seviyesinden başlayan gram altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantından çıkan faiz indirimi kararı sonrası 652 TL’lere ulaştı.

ANLIK ALTIN FİYATLARI

2021 YILINDA ALINAN FAİZ KARARLARI

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu. Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekildi.

Ekim ayında da faizler 200 baz puan indirilerek, yüzde 18’den yüzde 16’ya çekilmişti.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından kasım ayı faiz kararını açıkladı. Faizlerde 100 baz puan indirime gidildi.



