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Gramaj hilesi, 'aldatıcı ticari uygulama' kapsamına alındı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2021 08:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre gramaj hilesini, "aldatıcı ticari uygulama" kapsamına alan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gramaj hilesi, 'aldatıcı ticari uygulama' kapsamına alındı

Gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilecek.

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